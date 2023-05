Kaufbeuren: Einbruch an Schule am Sonneneck

Teilen

Bei ihrem Einbruch ist es den Tätern nicht nur gelungen Tablets und Laptops zu erbeuten, sondern auch Bargeld aus einen Tresor zu stehlen. © PantherMedia

Kaufbeuren – Wie die Polizei erst gestern bekanntgab, sind im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude Am Sonneneck in Kaufbeuren eingebrochen. Außer Bargeld aus einem Tresor wurde eine große Anzahl an Tablets für die Schüler sowie Laptops entwendet, die wichtig für das Arbeiten im Unterricht sind.

Mögliche Zeugen des Einbruchs, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Sonneneck“ in Kaufbeuren wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08341/933-0 bei der Polizei Kaufbeuren zu melden.