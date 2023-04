energie schwaben spendet 25.000 Euro an humedica für Erdbebenopfer

Von: Felix Gattinger

Medial im Fokus bleiben: Bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks, ging es humedica-Vorständin Heinke Rauscher und Markus Last von energie schwaben darum, dass die nach wie vor verzweifelte Situation in den Erdbebengebieten nicht vor dem Hintergrund anderer Krisen der Vergessenheit anheimfällt. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Mit einem Spendenscheck in Höhe von 25.000 Euro wurde die internationale Hilfsorganisation humedica von der energie schwaben GmbH bedacht.

„Die aktuellen Krisen haben auch die Energieversorger betroffen“, erklärt Markus Last, Sprecher der Geschäftsführung von energie schwaben. „Natürlich war und ist unsere Hauptaufgabe die zuverlässige Versorgung der Menschen mit Wärme und Strom.“ Es gebe aber auch andere schlimme Krisen, die derzeit noch andauern, medial aber schon wieder aus dem Fokus geraten seien, und spielte dabei direkt auf die noch immer katastrophalen Verhältnisse in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien an. Am schnellsten und flexibelsten könne man dort mit Geld helfen, sagte Last. Dass die Spende über 25.000 Euro an humedica ginge, habe der Verein seinem ausgezeichneten Ruf zu verdanken.



Im Gegenzug bedankte sich humedicas Vorständin Heinke Rauscher bei den Geschäftsführern des schwäbischen Energieversorgers nicht nur für die Spende, sondern besonders für das ihrem Verein entgegengebrachte Vertrauen. Die Not der Menschen vor Ort sei nach wie vor sehr groß. Nachdem man bereits kurz nach dem Beben ein Krisenteam ins die Katastrophenregion geschickt hatte (Kreisbote berichtete), leistet dort nun ein weiteres Team medizinische und psychologische Unterstützung, behandelt Traumata und Angststörungen. Besonders, so Rauscher, werde das Geld für mittelfristige Projekte wie den Bau von Latrinen und Wassersystemen gebraucht, um Pandemien zu verhindern. Gemeinsam mit anderen Organisationen unterstützt humedica zudem den Betrieb eines Feldkrankenhauses in Syrien.