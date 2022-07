Wiener Walzerseligkeit zur Eröffnung

Von: Ingrid Zasche

Höhepunkt bei den Tanzeinlagen: Die anmutige klassische Walzerformation der Ballett-Akademie König-Sräga zum Donauwellenwalzer riss das Publikum zu anhaltendem Beifall hin. © Ingrid Zasche

Kaufbeuren – Der für das Tänzelfest erbetene Segen des Herrn lag mit einem wolkenarmen Himmel und annehmbaren Temperaturen offenbar bereits über der Eröffnungsfeier im vollen Tänzelfestrondell, für das der Tänzelfestverein im Vorfeld rund 1.400 Zählkarten ausgegeben hatte

Nach dem Aufmarsch der Tänzelfest-Knabenkapelle unter Dirigent Wolfgang Wagner und dem einleitenden ökumenischen Gottesdienst erteilten der katholische Stadtpfarrer Bernhard Waltner, der evangelische Stadtpfarrer Alexander Röhm und der alt-katholische Pfarrer Holger Laske mit sichtlich großer Freude den traditionellen Kindersegen. Wie jedes Jahr seit 1977 hatte Mimi Gnedl-Hahn auch eine neue Fanfare für das Tänzelfest komponiert, die diesmal Beethovens Geburtsjahr 1770 thematisierte. Sie wurde einmal mehr vom Blechbläser­ensemble Kaufbeuren unter Wolfgang Gerle dargebracht.



Ebenfalls wie seit vielen Jahren hatte Rosmarie Lauerwald, „First Lady“ des Tänzelfestvereins, wieder ein Stück zum Fest-Motto geschrieben, in welchem Achim Meirich den seit 800 Jahren durch Kaufbeuren fließenden Mühlbach im Dialog mit Eva Pfefferle als überheblicher Wertach darstellte und seine Enttäuschungen wie über den Parkplatz beim Forettle anstelle eines Badestrandes beklagte: Er sei immer nützlich für Kaufbeuren gewesen, angefangen beim Betrieb von Mühlen über Floßlustfahrten und Badespaß im Freibad sowie zur Wassermusik bis hin zur Entsorgung von stinkender Gerberlohe und Brauresten. Bei ersterem sei dem Mühlbach immer schlecht geworden, wogegen die Brauer für „lustige Fische“ und einen lustigen Mühlbach gesorgt hätten. Aber auch heute noch sei der Mühlbach durch die Erzeugung von erneuerbarer Energie wichtig für die Stadt.



Die musikalischen Beiträge zum Thema Wasser – von „Pack die Badehose ein“ über die „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“ bis hin zu „Donau so blau“ – waren nahtlos in die von der Kulturwerkstatt einstudierte Rahmenhandlung eingebaut. Auch die Tanzeinlagen und das übrige Feuerwerk an hübschen Ideen waren geschickt integriert: So erschien zum intonierten Lied der Musikschulen-Singklassen unter Christine Rietzler und Albin Wirbel „es klappert die Mühle...“ die Tänzelfest-Bäckergruppe im Publikum und verteilte Brezeln. Die Tänzelfestknabenkapelle bewies, dass man mit Wasser sogar Musik machen kann und platschte und blubberte mit Plastikbechern und Trompeten das Buronlied. Die Wertachtaler traten zu ihrem Ländler mit barfüßigen Musikanten und einem auf unsichtbaren Rädern schwebenden Floß auf. Zur von Julia Haug vorgetragenen Barcarole „ruderten“ Kulturwerkstatt-Mitwirkende eine Badewanne mit Löwenfüßen durchs Rondell. Mühlbachs Klage „Ich möchte so gern ins Meer fließen, doch leider endet mein Weg schon bei Pforzen. Da schnappt mich die Wertach weg“ wird von den Kulturwerkstatt-Kindern widerlegt, die offenbar in der Schule aufgepasst hatten: Weil die Wertach in den Lech, der Lech in die Donau und die ins Schwarze Meer münde, fließe der Mühlbach letztendlich auf jeden Fall ins Meer. Das ist das Stichwort für den Höhepunkt bei den Tanzeinlagen: Die anmutige klassische Walzerformation der Ballett-Akademie König-Sräga zum Donauwellenwalzer riss das Publikum zu anhaltendem Beifall hin. Aber auch der Schirmtanz der Kulturwerkstatt und der schwungvolle Ländler der Wertachtaler erhielten ihren wohlverdienten Applaus.



Schließlich versammelten sich alle Mitwirkenden zum großen Finale und sprachen im Licht einer großen Funkenfontäne gemeinsam mit OB Bosse die obligatorischen Worte „Das Tänzelfest ist eröffnet!“ Horst Lauerwald, Chef des Tänzelfestvereins, ergänzte „Das war die Eröffnung des Tänzelfestes von 2020, 2021 und 2022.“ Mit der vom Publikum stehend gesungenen Kaufbeuren-Hymne „Buron am Wertachstrand“ war nach zwei Jahren Abstinenz endlich wieder allen Tänzelfest-Eröffnungsritualen Genüge getan.

