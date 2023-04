Exhibitionist belästigt Frau in Neugablonz

In Kaufbeuren ist eine Exhibitionist unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). © dpa

Kaufbeuren – In Neugablonz ist derzeit ein Gliedvorzeiger unterwegs, der es offenbar auf Frauen abgesehen hat.

Am heutigen 19. April belästigte ein unbekannter Mann gegen 13 Uhr auf dem Sparkassen-Parkplatz in der Sudetenstraße eine im Auto sitzende Frau. Die Geschädigte saß in ihrem geparkten Auto, als ihr der Unbekannte durch die Seitenscheibe ihres Fahrzeugs sein Geschlechtsteil präsentierte. Anschließend lief er in Richtung Proschwitzer Straße davon. laut Polizeiangaben war der Täter hellhäutig und dunkel gekleidet. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-127.