Fast zwei Jahre im Dorfgemeinschaftshaus: Prinz-Alfons-Schützen Hirschzell ziehen Bilanz

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Prinz-Alfons-Schützen haben gemeinsam mit MdL Bernhard Pohl (li.) ein erstes Fazit zum Vereinsleben im neuen Dorfgemeinschaftshaus gezogen. © Foto: Körber

Hirschzell – Im Juli 2021 wurde in Hirschzell die festliche Einweihung und Segnung des neuen Schützenheims der Prinz-Alfons-Schützen im Dorfgemeinschaftshaus (einstiges Gasthaus Sonne) gefeiert. Dieser Tage hatte der Verein zu einem Pressegespräch und einer Besichtigung der neuen, vollelektronischen Schießanlage – laut Erstem Schützenmeister Jürgen Meyer die modernste Anlage im Raum Kaufbeuren – eingeladen.

Neben Vereinsmitgliedern hatten sich auch Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl und Wolfgang Wiedemann, Mitbegründer der „Katharina und Wolfgang Wiedemann Stiftung“, eingefunden. Das Ehepaar Wiedemann hatte die Stiftung im Jahre 2016 gegründet, um das vom Verfall bedrohte ehemalige Gasthaus zu retten und in ein Dorfgemeinschaftshaus zu verwandeln, das seit Juli 2021 von den Vereinen und Dorfbewohnern genutzt wird und dem örtlichen Musikverein sowie den Prinz-Alfons-Schützen als Heimstätte dient.

Gegründet wurde der Schützenverein 1910, wobei die Hirschzeller Schützen dem Prinzen Alfons von Bayern, einem Enkel König Ludwig I., ihren Namen verdanken. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde eifrig und erfolgreich geschossen. Eine ganze Reihe alter Schützenscheiben erinnern heute noch an diese Zeit. Nach den Kriegswirren und einem von den Alliierten verhängten Schießverbot dauerte es bis zum Jahr 1952, ehe die Hirschzeller Schützen ihren Sportbetrieb in der Gaststube im Gasthaus Sonne wieder aufnehmen konnten. Nach dem Aus für den Traditionsgasthof fanden die Prinz-Alfons-Schützen in den einstigen Büroräumen der Firma Kaes in Hirschzell ein neues Zuhause, bis sie dann vor zwei Jahren nach Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses an ihren ursprünglich angestammten Ort zurückkehren konnten.



Motivierte Ehrenamtliche

Hier fühlen sich die Schützen, wie bei dieser Präsentation zu spüren war, sehr wohl und verfügen nun über insgesamt neun vollelektronische Schießstände. Hinter all dem steckt aber, wie Jürgen Meyer erklärt, eine Menge Arbeit. Insgesamt 1.271 ehrenamtliche Arbeitsstunden wurden in den Ausbau der Räume investiert. Schlaflose Nächte gab es für die Verantwortlichen aufgrund der Finanzierung, mussten doch insgesamt 58.000 Euro an Gesamtkosten für das Projekt gestemmt werden. Im Landtags­abgeordneten Bernhard Pohl habe man damals einen wertvollen Fürsprecher gefunden, der sich für den Verein eingesetzt und für staatliche Mittel in Höhe von 23.000 Euro gesorgt habe. Nachdem auch noch die Stadt Kauf­beuren aus Sportfördermitteln 16.000 Euro beigesteuert hatte, mussten noch 19.000 Euro vom Verein aufgebracht werden. Mit großzügigen Spenden und einer Crowdfunding-Aktion konnte letztlich auch dieses Problem gelöst werden.



55 aktive Schützinnen und Schützen, darunter 13 Jugendliche, sind derzeit im Sportbetrieb eingebunden und bei Wettkämpfen im Sportschützengau am Start – bei Schwäbischen, Bayerischen und sogar Deutschen Meisterschaften. Claudia Ressel mit dem Luftgewehr und Jürgen Meyer mit der Luftpistole konnten sich im vergangenen Jahr für eine Teilnahme an der Bezirksmeisterschaft und der Bayerischen Meisterschaft qualifizieren. Ressel nahm dann sogar noch an der Deutschen Meisterschaft teil und erreichte in ihrer Altersklasse einen hervorragenden 17. Platz.



Große Aufmerksamkeit werde für den Nachwuchs aufgewendet und so könne mit einem gewissen Stolz darauf hingewiesen werden, dass die Jugendlichen mit Feuereifer dabei wären, so Schützenmeister Meyer. Deshalb investiere man gezielt in die Jugendarbeit – sowohl zeitlich, als auch finanziell. Jedes Jahr aufs Neue werde Geld in die Hand genommen, um technisch Schritt halten zu können. So wurden heuer zwei Vereinsgewehre im Wert von 4.000 Euro angeschafft. Außerdem kaufte der Verein spezielle Schießbekleidung in ausreichender Anzahl in allen notwendigen Größen. Für Präsentationen und die Jugendarbeit wurde im zurückliegenden Jahr ein großes Zelt beschafft, das bei Schul-, Familien- und Sportfesten zum Einsatz kommt.



Ein gesellschaftlicher und sportlicher Höhepunkt dürfte in diesem Jahr die Ausrichtung der Kaufbeurer Stadtmeisterschaft werden. Mehr als 130 Schützen werden erwartet. Berhard Pohl wird dann die Schirmherrschaft übernehmen. Er gratulierte dem Verein für den erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahme und zeigte sich beeindruckt, was Gemeinschaftssinn, bürgerliches Engagement und Zusammenhalt schaffen können.