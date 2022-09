Gegen Ausbaupläne der B12

Auch die Allgäuer Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion die Linke, Susanne Ferschl, kritisiert nun den Ausbau öffentlich. © Frederic Kern/IMAGO

Kaufbeuren/Ostallgäu – Der geplante Ausbau der B12 erhitzt im Allgäu die Gemüter, verschiedene Demonstrationen und die Klage des Bund Naturschutz (wir berichteten) machen das deutlich. Auch die Allgäuer Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion die Linke, Susanne Ferschl, kritisiert nun den Ausbau öffentlich:

„Die Planungen für den B12-Ausbau sind völlig überzogen. Eine Schnellstraße breiter als die A7, führt zu einem wahnwitzigen Flächenfraß. Der Gipfel ist, dass obendrein keine Geschwindigkeitsbegrenzung vorgesehen ist. Das wird zu mehr Verkehr, einer starken Lärmbelastung für die Anwohner und schlimmstenfalls zu mehr Unfällen führen. Außerdem scheint der Bundesregierung mit grüner Beteiligung der Klimaschutz nicht unbedingt wichtig zu sein“, betont Ferschel in einer Pressemitteilung.



Die Linke-Abgeordnete hat die Bundesregierung gefragt, mit wie vielen zusätzlichen Emissionen zu rechnen und wie der Ausbau mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung vereinbar sei, vor allem mit dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts. „Die Antwort der Bundesregierung ist ernüchternd. Das gesetzliche Gebot, auch bei der Zulassung von Straßenbauprojekten die im Klimaschutzgesetz festgelegten Klimaschutzziele zu berücksichtigen, scheint die Regierung selbst nur als eine lockere Vorgabe zu betrachten. Statt Flächenversieglung durch Straßenbau müssen endlich Investition in die Elektrifizierung der Bahnstrecke im Allgäu vorangebracht werden. Um klimaneutral zu werden, müssen wir in den ÖPNV investieren und nicht in den Straßenverkehr.“ Ferschels Partei fordert einen „flächendeckenden Ausbau des ÖPNV, der kostenfrei ist“. Spanien mache es vor und finanziert mit der Übergewinnsteuer den kostenlosen ÖPNV, so Ferschel abschließend.



Demo gegen B12-Ausbau

Wie bereits im letzten Jahr ruft das Aktionsbündnis „B 12 Ausbau – so nicht!“ am 3. Sonntag im September dieses Jahres zu einer Demonstration gegen den überbreiten Ausbau der Bundesstraße 12 auf. Treffpunkt ist am 18. September voraussichtlich gegen Mittag am Sportheim des SC Lindenberg, direkt an der B12. Die Teilnehmenden sind eingeladen mit ihren Fahrrädern zu kommen, um nach der Auftaktkundgebung auf die B12 zu radeln.



Die Federführung des Aktionsbündnisses für die Demonstration liegt beim Ostallgäuer Kreisverband der Grünen. Deren Vorsitzender Günter Räder erklärte: „Diese Fahrraddemonstration ist unser aktueller Beitrag zur laufenden Ausbaudiskussion. Wir brauchen keinen Ausbau in der Breite von 28 Meter, wie er derzeit genehmigt ist. Selbst der bayerische Ministerpräsident gibt zu, dass es diese Ausbaubreite nicht braucht. Für einen Einstieg in die politische Diskussion, welche Ausbaubreite sinnvoll ist, müssen erst die genehmigten Pläne vom Tisch. Wir wollen mit dieser Demo zeigen, dass sich viele Menschen in der Region hinter unsere Position stellen.“