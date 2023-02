Gerüchte um den Verteilungskampf bei Sozialwohnungen – Kreisbote hakt nach

Von: Felix Gattinger

Seit einem Jahr kommen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in unsere Region. In den Sozialen Medien wird oft kritisiert, dass Einheimische deswegen keine Wohnungen mehr bekommen. Stimmt das? Wir haben nachgefragt. © Jan Woitas/dpa

Kaufbeuren – Seit über einem Jahr tobt nun schon der Krieg in der Ukraine, immer mehr Häuser und Infrastruktur sind zerstört, immer mehr Menschen flüchten aus den umkämpften Gebieten. Tausende kommen in den sogenannten Ankerzentren an und werden auf die Kommunen verteilt – so auch auf Kaufbeuren. Wann immer ein neuer Bus mit Flüchtlingen gemeldet wird, regt sich Unmut in Teilen der Bevölkerung.

„Dauernd stellt die Stadt Wohnraum für die Geflüchteten bereit, was ist eigentlich mit den Einheimischen?“ lautet ein Narrativ, das regelmäßig in den Kommentarspalten der Sozialen Medien zu lesen ist. „Wenn Deutsche keine Wohnung bekommen, tut die Stadt nichts!“ Um diesen Mutmaßungen nachzugehen, haben wir uns mit Markus Pferner unterhalten, dem unter anderem das Finanz- und das Sozialreferat der Stadt Kaufbeuren unterstellt ist.

„Seit Februar vergangenen Jahres“, so Pferner, „sind insgesamt 670 Geflüchtete in unsere Stadt gekommen. Obgleich inzwischen 190 Menschen wieder zurückgekehrt oder weiter verzogen sind, stellen diese Entwicklungen eine Herausforderung für den Wohnungsbau dar.“



Wenn Flüchtlinge hier ankommen, so Pferner weiter, würden diese in erster Linie in sogenannten Gesamtunterkünften untergebracht. Dann gebe es da auch noch leerstehende Objekte einfachsten Standards im Besitz von Wohnbaugenossenschaften, die auf eine größere Sanierung warten. Diese Wohnungen tauchen auf dem normalen Mietmarkt gar nicht auf. Dass diese Formen der Unterbringung bedürftigen Einheimischen den Wohnraum streitig machen sollen, ist für Pferner nicht nachvollziehbar. „Wenn Kaufbeurer Familien oder Einzelpersonen ihr Obdach verlieren, beispielsweise durch eine Zwangsräumung, haben wir genauso die Pflicht, sie unterzubringen, wie die Geflüchteten und halten dafür eigene Einrichtungen vor.“ In der Regel, so Pferner weiter, komme es in vielen Fällen gar nicht zur Räumung, weil der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt mit den Vermietern vermittelnd in Kontakt tritt und teilweise sogar Mietausfälle vorstreckt, um die Zwangsräumung zu verhindern.



Die offenbar verbreitete Vorstellung, dass Hausbesitzer hochwertige Wohnungen an Flüchtlinge vergeben, während deutsche Anwärter leer ausgehen, hält Pferner für falsch. Er selbst, so der Referatsleiter, könne sich nur in der ersten Phase der Flüchtlingswelle an zwei Fälle erinnern, wo Paare, die jeweils getrennt wohnten, vorübergehend zusammengezogen sind, um eine Wohnung über einen gewissen Zeitraum einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung zu stellen. „Doch das sind Ausnahmefälle, sagt Pferner, „und ich kann nicht sehen, was daran verwerflich wäre.“



Und die Männer?

Auch stößt man in den Sozialen Medien immer wieder auf Empörung, wenn in den Flüchtlingsgruppen Männer ausgemacht werden. Sie werden oft als Fahnenflüchtige oder „Drückeberger“ bezeichnet.



Auch hier müsse man wirklich differenzieren, sagt Referatsleiter Pferner. Zum einen seien Männer über 60 Jahre nicht von der Generalmobilmachung in der Ukraine betroffen und dürften somit ausreisen (gleiches gilt für alle Männer unter 18 Jahren sowie all jene, die keine ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen; Anm. d. Redaktion). Weiterhin, so Pferner, gebe es die Regelung, dass Väter, die drei oder mehr Kinder haben, ebenfalls mit diesen die Ukraine verlassen dürfen. Dazu kämen natürlich auch Fälle, in denen es keine Mutter mehr gebe. Ein pauschale Vorverurteilung, folgerte der Referatsleiter, sei insofern nicht angebracht.