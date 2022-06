Anfang und Ende

Förderverein für Frauen und Kinder im Frauenhaus löst sich nach 20 Jahren auf

Kaufbueren/Ostallgäu – Als das Frauenhaus 1995 gegründet wurde, gab es viele Fälle, die nicht in einen erstattungsfähigen Rahmen passten. Was tun? Ein Förderverein schien die Lösung. Also wurde im Jahre 2002 der Förderverein für Frauen und Kinder im Frauenhaus Kaufbeuren-Ostallgäu gegründet. Viel Leid konnte seitdem abgewendet werden. Damit ist jetzt Schluss. Der Förderverein wurde auf der kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung aufgelöst

Der Slogan des Fördervereins war einmal „schnell und unbürokratisch“ handeln. In diesem Sinne konnten innerhalb weniger Stunden Gelder fließen, die dringend benötigt wurden, so die einstige Vorsitzende des Vereins, Waltraud Stadel-Hahn. Die Herangehensweise sei vielschichtig gewesen. So wird die direkte Arbeit mit Frauen und Kindern im Frauenhaus geleistet. Aufgabe des Fördervereins war es, finanzielle Probleme nicht zu einem Thema werden zu lassen, das zusätzlich bewältigt werden musste. „Wir sammelten Gelder durch viele verschiedene Aktionen, suchten Unterstützer und Spender, damit wir jederzeit in der Lage waren, helfend tätig zu werden. So hielten wir den Betroffenen den Rücken frei“, betont Stadel-Hahn.



Die Frauen und Kinder des Kaufbeurer Frauenhauses leben nicht nur unter schweren seelischen Belastungen. Meist waren sie Opfer schlimmer Gewalttaten und hatten gleichzeitig große materielle Probleme, so die Vorsitzende weiter. Das persönliche Leid der Betroffenen, der Frauen und Kinder, sei schlimm. „Wir traten dafür ein, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein selbst bestimmtes Leben zu führen“, so die Ex-Vorsitzende.



Der Verein hatte sich in der Vergangenheit unter anderem darum bemüht, mit materiellen Leistungen den Lebensalltag der Frauen und Kinder verbessern zu helfen, damit die Rückkehr zu einem selbst bestimmten, würdigen Leben schrittweise möglich wurde.



„Durch die zunehmende Bürokratie konnte aber ‚schnell‘ nichts mehr geschehen, und von ‚unbürokratisch‘ kann schon gar nicht mehr gesprochen werden“, betont Stadel-Hahn gegenüber dem Kreisbote. Ein gutes Beispiel hierfür seien die Kinderfahrradsitze: „Unser Gedanke war ‚natürlich, so was kommt den Kindern zugute‘. Das ist genau unser Job. Aber anders interpretiert dienen Fahrradsitze der Ausstattung des Frauenhauses und damit haben wir nichts zu tun. Das ist Trägersache“, gibt die ehemalige Vorsitzende einen Einblick in den Bürokratismus.



Aber das ist es nicht alleine, was letztlich zur Auflösung des Vereins geführt habe. Auch der Mangel an Engagierten, die sich ehrenamtlich einbringen wollten, mache die Vereinsarbeit unmöglich. Eine Erfahrung, die laut Stadel-Hahn gerade viele Vereine machen müssen: „Deswegen kann unser Verein nicht mehr weitergeführt werden und so wurde auf der Mitgliederversammlung am 14. Juni die Vereinsauflösung beschlossen. Das ist sehr traurig, war es doch solch gute und wichtige Hilfe, die wir leisten konnten“.



Etwas Trost findet die Ex-Vorsitzende in dem Umstand, dass in der Vereinssatzung bestimmt ist, dass das Guthaben an das Frauenhaus gehen soll. Also wird am Ende des Sperrjahres der gesamte Betrag an das Frauenhaus überwiesen. „Dann ist es dort, wofür es gespendet wurde. Das ist gut so“, so Waltraud Stadel-Hahn. Die ehemalige Vorsitzende möchte sich bei allen Unterstützern und Spendern bedanken. Gleichzeitig ruft sie dazu auf, zukünftig direkt an das Frauenhaus zu spenden.