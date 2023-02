Jugendliche aus Kaufbeuren gewinnen Innovationspreis

Von: Felix Gattinger

Teilen

Bei der Preisverleihung in Augsburg mit dabei: Sr. Daniela Martin (v.li.), Theresa Erbshäuser; Philippa v. Stillfried, Phoebe Rudolf und Andreas Heinrich. © A. Lechner

Kaufbeuren – Die Wertebotschafterinnen des Mariengymnasiums konnten zusammen mit Jugendlichen aus der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren die Jury des Bistums Augsburg mit ihren „Friedens­inseln“ überzeugen und gewannen den Innovationspreis – dotiert mit 250 Euro.

Zusätzlich bekam jede Gruppe als Anerkennung ihres Engagements 50 Euro. Bereits wenige Tage nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 initiierte Wertebotschafterin Philippa von Stillfried das Projekt mit dem Anliegen, die Kinder und Jugendlichen mit dem Krieg in Europa nicht allein zu lassen.

Kurzfristig fand sich eine Gruppe Jugendlicher zusammen, die die Idee entwickelte, an sogenannten „Friedensinseln“ Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten zu bieten, Sorgen, Ängste und Nöte, aber auch Gebete und Wünsche loszuwerden. Dafür installierten sie eine Stellwand mit Zetteln sowie eine Klagemauer und einen Kummerkasten. Die Friedensinseln standen an Schulen, im Jugendzentrum, in der Kulturwerkstatt und in Kirchen. Auch geflüchtete Ukrainer beteiligten sich.