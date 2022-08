Führerscheinstelle vorübergehend geschlossen

Krankheitsbedingt ist die Kaufbeurer Führerscheinstelle nächste Woche nicht besetzt. © oliver berg, dpa

In der Woche vom 22. bis 26. August ist die Führerscheinstelle krankheitsbedingt nicht besetzt und auch telefonisch nicht erreichbar. In besonders dringenden Fällen bitten wir um Kontaktaufnahme via E-Mail unter der Adresse ordnungsamt@kaufbeuren.de

Ab 29.08.2022 ist die Führerscheinstelle voraussichtlich wieder erreichbar. Für die Folgezeit können Sie natürlich bereits jetzt unkompliziert und schnell über die Internetseite der Stadt Kaufbeuren einen Termin vereinbaren. Sie finden die Online-Terminvereinbarung über den folgenden Link: https://www.kaufbeuren.de/nav/buergerservice/online-terminvereinbarung.aspx