Glockenschläge gegen den Krieg

Das Kaufbeurer Wahrzeichen Fünfknopfturm, angestrahlt in den Landesfarben der Ukraine als Zeichen der Solidarität. © Daniel Krusche

Kaufbeuren – Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hatte der Förderverein den Fünfknopfturm in den ukrainischen Landesfarben angestrahlt. Samstag- und Sonntagabend mahnte das Kaufbeurer Wahrzeichen an den Krieg in einem Land, nur 800 Kilometer von Deutschland entfernt.

Eiskalter Wind zog den Aktienberg herauf vor dem Fünfknopfturm, der am vergangenen Wochenende blau-gelb angestrahlt wurde, den Landesfarben der Ukraine. Der Förderverein Fünfknopfturm hatte zu zehn Schweigeminuten eingeladen, etwa 100 Bürger waren mit Kerzen und Laternen gefolgt. „Ich bin hier, um mein Mitgefühl zu zeigen und Solidarität“, sagte Irmgard Steinhauser vor dem Kaufbeurer Wahrzeichen. Und Martina Brückner ist überzeugt: „Wenn nicht nur zweitausend Menschen, sondern drei oder vier Millionen auf die Straße gehen, dann haben wir Frieden und er wird für immer gewahrt sein.“



Auch Ingrid Summer hätte nach 77 Jahren nicht gedacht, dass es Krieg in Europa gibt. „Ich fühle aber auch mit den Russen. Es gibt in der russischen Bevölkerung auch viele, die anders denken. Die sind auch betroffen, wenn Sie ihre Buben verlieren, die in den Krieg ziehen müssen.“



Oberbürgermeister Stefan Bosse versuchte in seinem Grußwort, die Eindrücke der Bürger zu benennen: Gefühle von Wut, Trauer, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit und absoluter Beklemmung. Es sei schrecklich, die Bilder ertragen zu müssen und nichts tun zu können. „Aber man kann etwas machen,“ ermutigte er die Zuhörer, „man kann wie hier zusammenkommen, um seine Abscheu gegen diesen Krieg zum Ausdruck zu bringen und sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.“ Und man könne spenden und die hier ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine betreuen und begleiten. Hier sehe er eine große Aufgabe.



Am 33 Meter hohen Fünfknopfturm ist als Kriegswahrzeichen an der Ostseite ein über neun Meter hohes Schild, mit einem aus Holz in Flachrelief ausgeführten Adler angebracht, der die Fänge auf die Wappen der im Ersten Weltkrieg verbündeten Mittelmächte Türkei, Bulgarien, Deutsches Reich und Österreich-Ungarn stützt. Die Nagelung des Schildes von 1917 mit 5.387 eingeschlagen Nägeln diente damals als Beitrag zur Kriegshilfe und Kriegsfürsorge. Die 165 großen Eisennägel stehen dabei sinnbildlich für die bis 1917 gefallenen Kaufbeurer Söhne.



Im Namen des Fördervereins Fünfknopfturm erklärte Klaus Müller hörbar ergriffen: „Bei Hunderten von Stadtführungen, bei denen ich Gästen die Bedeutung des Kriegswahrzeichen aus dem ersten Weltkrieg als ständige Mahnung vor den Gräueln der Kriege erläutert habe, hätte ich nie gedacht, jemals wieder aus Anlass einer kriegerischen Auseinandersetzung in Europa hier sprechen zu müssen.“ Doch Putin habe alle unsere Illusionen zerstört. Wo sonst fröhliche Turmfeste gefeiert würden, stehe man jetzt in Trauer und Solidarität mit dem ukrainischen Volk: „Wir denken an die ukrainische Bevölkerung, die tapfer ihr Land verteidigt“. Ausgleichend betonte Müller: „Wir denken aber auch an die jungen russischen Soldaten, die von dem skrupellosen Machthaber, teilweise unwissend, in diesem Krieg geopfert werden“.



Mit fünf Glockenschlägen, schon früher ein Zeichen des Kaufbeurer Türmers, wenn Gefahr drohte, wurden anschließend die Schweigeminuten eingeleitet. Es folgten zehn Schweigeminuten, für jeden bisherigen Kriegstag eine Minute, unterbrochen von einem einzelnen Glockenschlag und der Nennung einer ukrainischen, vom Krieg betroffenen, Stadt.

von Wolfgang Krusche