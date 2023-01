Generationenwechsel im Corona KinoPlex

Von: Wolfgang Becker

Generationenwechsel: Markus Geßl (li.) übernimmt von Günter Sobeck (re.) ab 1. Juli das Corona Kinoplex an der Melchior-Elch-Straße. Auch Josef Scheibel freut sich über die Nachfolgelösung. © Becker

Kaufbeuren – Er ist jung, dynamisch und mutig: Die Rede ist vom neuen Mieter des Corona KinoPlex im Kaufbeurer Gewerbepark an der B12. Auch Günter Sobeck als Noch-Mieter bis Mitte 2023 ist mehr als zufrieden. Markus Geßl (33) ist der Sohn eines jahrzehntelangen Weggefährten von Sobeck aus der Kinobranche und wird ihm ab 1. Juli nachfolgen. Auch das ein Grund zur Freude bei KinoPlex-Eigentümer Josef Scheibel: „Es passt alles wunderbar. Damit ist der Standort des größten Multiplex-Kinos im Umkreis von 50 Kilometern auf lange Zeit gesichert!“ Neben der Übernahme der Ausstattung wird auch das Personal größtenteils übernommen.

Die Würfel sind schon vor einiger Zeit gefallen, nun steht der Nachfolger für Kinobetreiber Günter Sobeck offiziell fest: Markus Geßl, ein gebürtiger Münchener, der in Berlin aufgewachsen ist und dort studiert hat. Seit rund acht Jahren ist er operativer Leiter einer Filmvertriebsgesellschaft und konnte so mit dem Betrieb von acht Kinos an den Standorten Berlin und Dresden reichlich Erfahrung sammeln. Doch nun zieht es ihn zurück in die Heimat. „Ich suche schon länger ein eigenes Kino im Süden und bin froh, dass ich in meiner bayerischen Heimat genau das gefunden habe, was meinen Vorstellungen entspricht“, sagte der 33-Jährige im Rahmen eines Pressegespräches und ergänzte: „Das Kino stirbt nicht aus, denn große Blockbuster sind nur auf einer entsprechenden Leinwand im Kino ein Erlebnis.“ Avatar – der aktuelle Kassenschlager deutschlandweit – stehe beispielhaft dafür.

„Nie ein Hotspot“

Sobeck selbst ist froh, dass er sein Kino – es feiert im kommenden Frühjahr das 25-jährige Bestehen – in erfahrene Hände übergeben kann. „Unsere Branche hat in der Pandemie sehr gelitten“, sagte der Betreiber von ehemals drei Kinos in Kaufbeuren, „obwohl wir sehr gute Belüftungen haben und Kinos nachweislich europaweit nie ein Hotspot waren“. Seit er 1978 mit Filmvorführungen anfing, habe sich viel verändert. „Ich habe gerne Filme im alten Stil vorgeführt“, blickt Sobeck zurück. „Heute ist alles digitalisiert und automatisiert.“ Eine Zukunft für das Kino sieht er trotz mancher Krisen seit Einführung des Fernsehens, Videorekordern oder den TV-Streamingdiensten. Und so wird er auch nach seinem Start in den Ruhestand für den Nachfolger im Hintergrund gerne mit Tipps zur Verfügung stehen: „Es soll ein weicher, harmonischer Übergang werden“.



„Nach knapp 25 Jahren wollte ich den Standort Kino und Kartbahnhalle in eine langfristige Perspektive führen“, sagte Josef Scheibel, Eigentümer des KinoPlex. „Die langjährige gute Partnerschaft findet so einen schönen Abschluss.“ Nach einer deutschlandweiten Ausschreibung hatte sich der jetzige Nachfolger neben zwei weiteren Interessenten mit seinem vorgelegten Konzept für ein verändertes Kundenverhalten klar als beste Option erwiesen. Der Vertrag läuft zunächst auf 15 Jahre mit optionaler Verlängerung über weitere zehn Jahre. Letztendlich sei es eine einfache Entscheidung gewesen, so Scheibel, weil keine Kino-Kette, sondern ein Inhaber vor Ort selbst das Geschäft führt. Dieser habe für Veränderungen wie bisher auch eine freie Hand bei Umgestaltungen.



Zukunft

„Das Kino wurde damals schon sehr zukunftsorientiert gebaut und ist in einem super Zustand und technisch top“, sagte Geßl als neuer Mieter. Daher habe er sich für eine langfristige Bindung unter Beibehaltung des Namens und nachhaltige Investitionen entschieden, das ergebe eine „Win-Win Situation“. Mit seinem Konzept, das einem Trend zum „Event mit Angeboten drum herum“ folgt, will er in die zwanziger und dreißiger Jahre starten. Dazu gehöre beispielsweise der Komfort durch mehr Beinfreiheit. Inwieweit Service am Platz möglich ist, werde noch geprüft. Auch die Opernübertragungen sollen ebenso wie Open Air-Events wieder angeboten werden. Das Nahziel nach der Übernahme besteht im Umbau eines kleineren Saales, der ab 2024 als Klubkino eine gemütliche Atmosphäre bieten soll. „Kino erfindet sich immer wieder neu.“ Mit diesen Worten blickt der neue Kinochef optimistisch in die Zukunft, die er auch privat in Kaufbeuren sieht.