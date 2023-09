Das rätselhafte Paket ist nun abgesunken und soll Algen bekämpfen

Rundum zufrieden erscheint diese Ente auf dem warmen und feuchten Paket im Schwanenweiher die Sonne zu genießen. Die Algen sind ihr vermutlich egal. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren – Nach gut drei Wochen ist das geheimnisvolle schwarze Bündel im Kaufbeurer Schwanenweiher Am Graben abgesunken und ragt jetzt nur noch wenige Zentimeter aus dem Wasser heraus. Anfang August hatten es Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in einem Pritschenwagen angeliefert und mithilfe eines Krans zu Wasser gelassen (wir berichteten).

Bei dem rätselhaften Ding, das inzwischen bei den Enten als Schwimminsel beliebt ist, handelt es sich um ein etwa couchgroßes Paket aus Netz und Spanngurten, in dem sich ein stattlicher Ballen Gerstenstroh befindet. Es soll im stark eutrophierten Schwanenweiher die Algenbildung bekämpfen.



Das Gerstenstroh gilt in Fachkreisen als ökologisch verträgliches Mittel zur Bekämpfung von Algen in Gartenteichen. Mit der Zeit gibt das Stroh dem Wasser eine gelb-bräunliche Färbung und filtert das Sonnenlicht wie eine Sonnenbrille. Die Algen werden so in ihrer Vermehrung gehemmt und sterben schließlich ab. Zudem begünstigen die aus der Gerste freigegebenen Enzyme und Nährstoffe die Vermehrung von Mikrolebewesen wie beispielsweise Pantoffeltierchen. Diese ernähren sich von den Algensporen und stehen im Ruf, das Wasser wieder klar und algenfrei zu machen.



Anfang August war der Ballen noch wie ein Kanister auf dem Wasser geschwommen. „Wir wollen sehen, ob es absinkt“, hatte einer der Bauhofangestellten dem Kreisboten damals auf Anfrage mitgeteilt. „Tut es das nicht, ist das Ding gleich wieder weg.“



Ein fast schon privates Projekt

Jetzt, da das Paket abgesunken ist und das Stroh im Wasser wie ein Tee „zieht“, hat Phase zwei des Experiments begonnen: Man wartet, dass der Sud seine Wirkung tut. „Man“ ist in diesem Fall aber nicht die Stadtverwaltung als solche. Nein: auf wiederholtes Nachfragen an verschiedenen Stellen der Behörde wurde einhellig beteuert, man sei in die Vorgänge weder involviert, noch wisse man von dem Unternehmen. Selbst auf Leitungsebene im Bauhof will man sich dazu nicht wirklich äußern. Der Grund: Es handelt sich um ein Projekt weniger Eingeweihter. Die Idee dazu hatte ein Mitarbeiter des Bauhofs, und deren inoffizielle Umsetzung liegt jetzt in der Hand einiger weniger Kollegen.



Man werde die Vorgänge im Schwanenweiher jetzt zwei bis drei Monate lang beobachten, verriet einer dieser Mitarbeiter dem Kreisboten am Freitag vergangener Woche, dann gebe es prinzipiell drei Möglichkeiten: Geht die Algenbildung so weiter wie bisher, dann kommt der Ballen einfach wieder raus. Verringert sie sich, erwägen die Mitarbeiter die Möglichkeit, den Ballen entweder auszutauschen, oder einfach weitere hinzuzufügen. Die Enten am Schwanenweiher dürften sich darüber freuen.