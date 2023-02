Heimisches Handwerk

Kaufbeuren: Großer Andrang auf der renommierten Baumesse Bauplus

Von: Wolfgang Becker

Fachliche Beratung im Bereich Bauen und Sanieren wird alljährlich auf der Bauplus im Allgäu Messe Center für interessierte Besucher geboten. © Becker

Kaufbeuren - Bereits zum Start der Bauplus am Samstag war es schwierig, einen Parkplatz im Umfeld des Messe Allgäu Centers zu finden. Rund 70 regionale Aussteller präsentierten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen. Die Themenbereiche erstreckten sich von Neubau und Immobilien, Haustechnik und Energieversorgung bis hin zur Sanierung mit Wohnen und Gartengestaltung. Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich, dass die Messe nunmehr wieder ohne Corona-Auflagen stattfinden konnte und sagte: „Die Messe hat mehr als eine Berechtigung. Die Menschen wollen sich energie­unabhängig machen und es ist schön, dass viele Betriebe Flagge zeigen.“

Es gab auch Besucher, die zum Kartfahren gekommen waren, doch traditionell gehörte dieses Wochenende schon zum 13. Mal (seit 2010 mit einem Jahr Unterbrechung) den Besuchern der beliebten Baufachmesse. Sie verbindet Fachexpertise von Unternehmen aus der Region und das Interesse von Besuchern gleichermaßen und hat daher eine große Anziehungskraft. Jens Güttinger als Betreiber der Messe und Josef Scheibel als Inhaber des Allgäu Messe Center waren erfreut, dass die Bauplus wieder wie vor der Pandemie stattfinden konnte. „Endlich wieder unter normalen Bedingungen“, sagten beide übereinstimmend, „aber auch nach der Messe im letzten Jahr unter Corona-Bedingungen wurden wir mit viel Lob bedacht.“

Sanierung im Fokus

Erneut dabei war das Bauunternehmen Höbel aus Immenhofen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir wieder da sind“, so Monika Vietz, Marketingleitung des Unternehmens. Insbesondere das Thema „Dachsanierung“ bildete einen Schwerpunkt in der Beratung der Kunden. Zumal hier nach den Worten von Vietz mit etwa 30 Prozent das größte Potenzial in der Energieeinsparung liegt. Der Malerbetrieb Helmut Gansohr aus Rieden beschäftigt sich bei seinem Portfolio Fassaden- und Innenraumgestaltung ebenfalls intensiv mit der Wärmedämmung, die immer individuell ermittelt werden müsse. „Totdämmen um jeden Preis ist falsch und kann – bei niedrigeren Zimmertemperaturen und falschem Lüftungsverhalten – nachteilige Effekte wie Schimmelpilzbildung hervorrufen“, was der Experte auch in seinem Vortrag ausführlich erläuterte.



Insbesondere im Energiebereich war der Beratungsbedarf groß, wie hier am Stand von VWEW. © Becker

Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich der Energieeinsparung. Der regionale Energieversorger Vereinigte Wertach-Elektrizitätswerke Kaufbeuren (VWEW energie) beriet über E-Ladelösungen und die Bemessung von Fotovoltaikanlagen. Laut Geschäftsführer Stefan Fritz ist die Energiebranche stark unter Druck: „Es ist weniger der Handel mit Strom, sondern die ständig neuen Vorgaben in kurzen zeitlichen Intervallen, deren Umsetzung für den Kunden manchmal schwierig ist.“ Die Sparkasse Kaufbeuren bot als Finanzdienstleiter Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme für Finanzierungshilfen und Förderprogramme. „Wir sind von Anfang an dabei und freuen uns“, so Vorstandssprecher Tobias Streifinger, „dass wir uns nunmehr ohne Corona-Beschränkungen mit den Besuchern austauschen und sie individuell beraten können.“

Heimisches Handwerk

Rainer Höfig vom Portas-Fachbetrieb Baur & Höfig aus Markt­oberdorf zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden und hatte ein neues Produkt im Angebot: „Wir bieten Balkone aus hochwertigen Aluminiumprofilen an, die ‚Made in Germany‘ in Freiburg hergestellt werden. Doch darüber hinaus können wir jedem Kunden individuell das anbieten, was er braucht.“ Beim Innenausstatter „Geyrhalter by Stammel“ aus Kaufbeuren konnten die Besucher in Echtzeit sehen, wie aus einem zerschlissenen alten Polsterstuhl ein neues Schmuckstück entsteht. Parkettlegermeister ­Philipp Thiel aus Oberostendorf war als Jungunternehmer erstmals auf der Messe und zeigte sich positiv überrascht: „Ich hatte viele Besucher, die sich insbesondere für die farbliche Gestaltung der verschiedenen Beläge interessierten und darüber informiert haben.

Die angebotenen Vorträge waren durchwegs gut besucht. © Becker

„Es ist einfach schön, dass es nach Corona wieder interessierte und begeisterte Besucher gibt, das macht ein gutes Gefühl“, so Dieter Hafenmair vom gleichnamigen Unternehmen für Kachelöfen und Fliesen aus Buchloe. Bei der Bestellung von Öfen sei die Lage noch etwas „angespannt“, man bemühe sich aber immer um flexible Lösungen für den Kunden. Neben Öfen gehören auch Fliesen für die Badsanierung als wichtiger Bestandteil zum Portfolio, hier werde im Verbund mit anderen Gewerken gearbeitet. Im Übrigen schätze er auch den Kontakt und den Erfahrungsaustausch mit anderen Anbietern auf der Messe.



Laut Veranstalter haben auch in diesem Jahr gut 5.000 Besucher die Baufachmesse besucht, deren Resonanz übereinstimmend positiv war: „Der Zuschnitt der Messe ist passgenau, vom Zeitpunkt und insbesondere in der Vielfalt der regional vertretenen Aussteller!“