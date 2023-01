Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberbeuren: Neuer Kommandant ab März

Teilen

Auf dem Gruppenbild zur Jahresversammlung sind zu sehen: Der stellvertretende Kommandant Frederik Göhner (v. l.), der scheidende Kommandant Stefan Waldner, die neuen Ehrenvorstände Bernward Königsperger und Gerhard Thalmair, der neu gewählte Kommandant Michael Waldner, und die stellvertretende Vorsitzende Carolin Brem. © FFW Oberbeuren

Oberbeuren – Bei der 152. Hauptversammlung blickte Kommandant Stefan Waldner auf das vergangene Jahr zurück. Bei insgesamt 41 Einsätzen hatte die Freiwillige Feuerwehr ihr Können unter Beweis gestellt. Die Mitglieder absolvierten insgesamt 1.452 Stunden bei Lehrgängen, Aus- und Weiterbildungen.

Aus den 41 Einsätzen bleiben wohl die Explosion am Innovapark und der Brand des Hauberrisserhauses am 2. Juni in Erinnerung. Waldner dankte allen Kameradinnen, Kameraden und deren Familien für die große Unterstützung und blickte sehr zufrieden auf die vergangenen Jahre zurück. So hatte er 2007 ein gut bestelltes Haus übernehmen und stetig ausbauen können. Die Freiwillige Feuerwehr Ober­beuren gilt als Innovationsmotor im Stadtfeuerwehrverband. Die gelebte Kameradschaft bei allen Einsätzen, Übungen und sonstigen Aktivitäten ist bemerkenswert.

Nach der Berufung von Kommandant und Stadtbrandmeister Stefan Waldner zum Stadtjugendfeuerwehrwart und seiner Rücktrittserklärung als Kommandant galt es, die Führungsstruktur neu zu ordnen. Neuer Kommandant wird ab 1. März Michael Waldner. Sein bisheriges Amt als Vereinsvorsitzender gab er ab.



Armin Trinkwalder wurde als Vereinsvorsitzender gewählt. Der bisherige Stellvertretende Kommandant Frederik Göhner wurde in seinem Amt bestätigt.



Der Kassenbericht wurde von Schatzmeister Werner Hämmerle vorgetragen, er berichtete von einem soliden Kassenstand. Die Kassenprüfer Monika Strauß und Manfred Herb konnten die Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft vorschlagen, was die Versammlung auch einstimmig tat.



Zum siebten Mal gab es den Bericht eines Leiters der Kinderfeuerwehr. Jörg Peters berichtete über die tollen Erlebnisse der Mädchen und Buben im abgelaufenen Jahr und stellte seine Ziele und Aktivitäten für die Zukunft vor. So sind für 2023 die Abnahme der Kinderflamme, einem Leistungsabzeichen der Kinderfeuerwehren in Bayern, ein Besuch in der Feuerwehr­erlebniswelt in Augsburg und weitere Aktionen geplant. Peters bedankte sich bei allen, die ihn das letzte Jahr mit Rat und Tat unterstützt hatten.



Beförderungen und eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft und die Ernennung zu Ehrenmitgliedern standen auch auf der Tagesordnung. Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden für 25 Jahre Andreas Distel und Sebastian Wischhöfer und für 60 Jahre Ehrenkommandant Josef Waldner ausgezeichnet.



Neue Ehrenmitglieder

Eine ganz besondere Ehrung wurde den langjährigen Mitgliedern der Vorstandschaft Gerhard Thalmair und Bernward Königsperger zuteil: Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide waren jahrelang in verschiedenen Positionen in der Vorstandschaft aktiv, Thalmair zuletzt als Vorsitzender und Königsperger als sein Stellvertreter.