Hilferuf aus der Hüttenstraße: Wegen Baustelle brechen Umsätze ein

Von: Angelika Hirschberg

Trotz Baustelle in der Hüttenstraße 10 ist der Family Store montags bis samstags geöffnet und kann über den Neuen Markt angefahren werden. © Hirschberg

Kaufbeuren – „Alles außer Gebrauchtwagen“, sagt Wolfgang Groß und grinst. Im Family Store in der Hüttenstraße, den Groß gemeinsam mit zahlreichen Ehrenamtlichen betreibt, sind tatsächlich gebrauchte Artikel aller Art zu finden – Möbel, Elektrogeräte, Spielsachen und Geschirr. Weil seit Mai allerdings der Zugang über die Hüttenstraße aufgrund einer Baustelle erschwert ist, gehen die Umsätze deutlich zurück. Damit aber bleibt weniger für die Finanzierung sozialer Projekte.

Um es vorneweg zu sagen: Der im Family Center untergebrachte Laden ist kein gewöhnlicher Supermarkt. Die Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ (die vom Verein Humedica gegründet und getragen wird) eröffnete im November 2018 das Family Center, das neben dem Second-Hand-Kaufhaus viele soziale Aktivitäten anbietet. Unter dem Dach der Stiftung treffen sich regelmäßig Seniorinnen und Senioren zum Frühstück oder zur Handarbeit, Menschen mit Migrationshintergrund zum Deutsch lernen oder Eltern mit ihren Kindern zum sozialen Austausch. „Wir sind für die Menschen unserer Stadt da“, sagen die beiden Stiftungslvorstände Wolfgang Groß und Jürgen Jakoby, die sich an diesem Morgen zum Gespräch in der Leseecke des Kaufhaus-Bistros getroffen haben.



„Wir haben in den Monaten Mai, Juni und Juli rund 30.000 Euro weniger Umsatz gemacht als in den Vormonaten“, erklären sie, die als Vorsitzende im Vorstand der Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ das Family Center betreiben. „Wir führen das auf den Beginn der Bauarbeiten zurück, die im Mai starteten.“ Kunden seien seitdem verunsichert, da die komplette Straße gesperrt und aufgerissen wurde. „Wir haben jedoch weiterhin täglich geöffnet, das Sortiment ist breit gefächert und die Preise sind unschlagbar niedrig.“ Aktuell sei die Straße auch für Anwohner frei und die Zufahrt über den Neuen Markt möglich. Das gelte auch für Anlieferer von Sachspenden, die im Hinterhof des Gebäudekomplexes abgegeben werden können.



Die aktuellen Umsatzrückgänge zwischen 30 und 35 Prozent seien in der Tat problematisch. Da sich die Betriebskosten im gleichen Zeitraum nicht verringert hätten, „müssen wir mit weniger Erlösen für die Finanzierung unserer sozialen Projekte rechnen“, so Groß.



Wolfgang Groß (li.) und Jürgen Jakoby in der Leseecke. © Hirschberg

Wie die Stadt Kaufbeuren erklärte, hatte der baulich schlechte Zustand der Hüttenstraße eine komplette Erneuerung gefordert. Mit dem Vollausbau würden auch andere Straßenbauarbeiten erledigt, so die Stadtverwaltung. Dies betreffe die Gas-, Strom- und Wasserleitungen sowie die Telekommunikationsanbieter. Es rumpelt, knattert und wackelt jedenfalls gewaltig auf der Hüttenstraße.

Die Ausbauziele jedoch können sich sehen lassen: So sollen dort das Rad- und Fußwegekonzept umgesetzt, Bäume gepflanzt und neue Grünflächen angelegt werden. Laut Informationen aus dem Rathaus soll der Vollausbau bis Ende 2023 abgeschlossen sein, Restarbeiten werden bis Anfang 2024 andauern.



Mehr Grün, mehr Platz für Radler und Fußgänger: So soll die Hüttenstraße aussehen. Vor dem Family Center werden dennoch zwölf Parkplätze zur Verfügung stehen. © Visualisierung: Stadt KF

Für Groß und Jakoby ein Grund, sich zu sorgen. Normalerweise besuchen rund 120 Kunden täglich den Laden, in den letzten Wochen waren es mitunter lediglich 80 Personen, die sich Second-Hand-Waren zulegten. Trotz Baustelle sei das Family Center geöffnet, das Lager gefüllt und unweit vom Neuen Markt in Neugablonz auch gut erreichbar. „Jeglicher Überschuss, den der Laden erwirtschaftet, fließt zurück an die Stiftung und deren soziale Aktivitäten, die wieder den Menschen in Kaufbeuren zugute kommen“, berichtet Wolfgang Groß. „Wir wollen eine Anlaufstelle für Bedürftige sein.“



Neben einem Second-Hand- Kaufhaus, dem „Family Store“, der hochwertige Gebrauchtwaren zu günstigen Preisen anbietet und zur Finanzierung der sozialen Aktivitäten beiträgt, möchte das „Family Center“ mit einem vielfältigen Angebot Menschen unterschiedlicher Altersgruppen ansprechen und den Dialog zwischen den Generationen fördern. Infos unter www.nia-stiftung.org/spenden.