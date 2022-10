Kinder- und Familienzentrum an der Grünwalder Straße feierlich eröffnet

Von: Mahi Kola

Zum Auftakt der feierlichen Eröffnung ihres Kinderhauses sangen die Kinder ein gemeinsames Lied. © Kola

Kaufbeuren/Neugablonz – Gemeinsam mit der Kindergartenfamilie feierten kürzlich Gäste und Projektbeteiligte die Eröffnung des inklusiven Kinder- und Familienzentrums an der Grünwalder Straße. An den Festakt schloss sich ein Tag der offenen Tür an, der interessierten Besuchern Einblicke in die Räumlichkeiten ermöglichte. Das Haus beherbergt 186 Kinder und soll auch eine offene Spiel- und Erlebnisfläche für Familien werden.

Die Kinder hießen beim Festakt die anwesenden Gäste, Stadträte, Nachbarn und Mitwirkenden mit einer fröhlichen Gesangseinlage willkommen. Das neue geräumige Kinderhaus bietet Platz für sechs Kindergartengruppen, drei Krippengruppen und eine Hortgruppe – alles an einem Ort vereint. Von den 186 neu geschaffenen Plätzen sind 26 Inklusionsplätze für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Mit großen Projekten dieser Art investiert die Stadt Kaufbeuren in die Kinderbetreuung und begegnet damit der immer weiter steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen.

Hier lässt es sich leben: Traumhafte Bedingungen und reichlich Raum zum gemeinsamen Spielen, Lernen und Entdecken. © Kola

„Freizeit- und Bildungscampus“ für Neugablonz

Wie Oberbürgermeister Stefan Bosse in seinen Grußworten hervorhob, biete der zweigeschossige Baukörper mit den modernen wie offenen Räumen den kleinen Bewohnern einen Ort zum Wohlfühlen und reichlich Raum für die persönliche Entfaltung. Das Familienzentrum sei darüber hinaus eine „Spiel- und Erlebnisfläche fürs ganze Quartier“: Diese solle laut Bosse auch den Familien im Stadtteil zugute kommen, die oft in recht engen Wohnverhältnissen leben. Die Möglichkeiten, die der „Freizeit- und Bildungscampus“ eröffne, hob auch Familienreferent Alfred Riermeier hervor. „Wir brauchen in der Stadt mehr Zentren solcher Art“, so Riermeier. Je nach Bedarf der Familien seien dort künftig Veranstaltungen und Angebote zum Austausch, zur Begegnung und Beratung, wie beispielsweise ein Elterncafé, ein Spielenachmittag oder Ähnliches denkbar.



Kinder stehen im Vordergrund

Das pädagogische Konzept der Einrichtung mache es laut Riermeier deutlich, dass das Wohl des Kindes stets im Vordergrund steht. Ebenso wichtig für ein gelingendes Zusammenleben im Kinderhaus sei die Partnerschaft mit den Eltern sowie einer engagierten Leitung und Pädagogen mit Herz. Dass die Kinder sich in der Kindergartenfamilie heimisch fühlen, bestätigten sie mit ihren Kommentaren zu ihrem neuen Haus. Die Kinder aus den verschiedenen Gruppen wie Linde, Buche, Erle und Co. zeigten sich vor allem von den vielfältigen Spielmöglichkeiten begeistert – ob drinnen oder draußen. Das ausführende Architekturbüro Felix & Jonas Architekten aus München hatte großen Wert auf einen „Campus für Kinder“gelegt, der Raum zum Spielen und Entdecken eröffnet: Das lichtdurchlässige Gebäude biete einen vielfältig nutzbaren Spielflur im Inneren, großzügige Terrassenflächen und Freianlagen im Grünen, die naturnahes Spielen ermöglichen. Laut Niya Kiryakova vom ­Architekten-



team handele es sich hier um ein „Projekt, das uns am Herzen liegt – insbesondere, weil wir es für Kinder geplant haben“. So hoffte die Architektin, mit vereinten Kräften ein Kinderhaus im Sinne der kleinen Bewohner realisiert zu haben, in dem sie „viele schöne Jahre verbringen können“. Dem Dank für die gute Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten schloss sich auch Einrichtungsleiterin Eva Pfefferle an. Sie äußerte ihre Freude darüber, dass „unser Ansatz von Pä­dagogik in diesen Räumen verwirklicht wurde“. Pfefferle hoffte, mit diesem Projekt einen „Leuchtturm für Neugablonz“ zu schaffen, der den Familien im Stadtteil zugute kommt. Als „Lichtblick“ bezeichnete die Leiterin das Team aus über 40 engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die zusammen mit den Kindern jeden Tag aufs Neue einen „lebendigen Ort der Gemeinschaft“ schaffen.