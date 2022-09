Kliniken erweitern Führungsriege

Teilen

Verstärken den Klinikverbund um ihre Expertise: Kaufmännischer Leiter Dr. Felix Mayer (links) und Klinikleiter des Klinikums Kaufbeuren Josef Streitel. © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Kaufbeuren – Seit Mitte August verstärkt Dr. Felix Mayer die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren als kaufmännischer Leiter. In dieser Rolle verantwortet er Zentralbereiche wie etwa das Patientenmanagement, den Einkauf sowie Technik und Bau. Zudem wird der gebürtige Allgäuer die Medizinischen Versorgungszentren in einen stärkeren Fokus nehmen. Mayer war bereits für die Sana Kliniken im Landkreis Biberach als Verwaltungsdirektor tätig und als Vorstandsreferent in der Sana Zentrale. Zuletzt leitete er als Regionaldirektor die Enzkreis-Kliniken sowie als Geschäftsführer die dortigen Medizinischen Versorgungszentren.

dem seit dem 1. September von Josef Streitel als Klinikleiter geführt. „Mit ihm konnte eine erfahrene Verstärkung für den Klinikverbund gewonnen werden“, teilen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit. Der Diplom-Betriebswirt war zuletzt kaufmännischer Leiter im Rotkreuzklinikum München. Streitel hat zudem über die vergangenen 20 Jahre seine Expertise etwa in den Bereichen Controlling, Finanzen und Organisation und in der Leitung diverser Krankenhausabteilungen bei öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Klinikträgern auf- und ausbauen können.



Andreas Kutschker, der Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, freut sich über die neue Expertise: „Zusammen mit weiteren Abteilungsleitern gewinnen wir viel neues Know-How und werden so zügig weitere Verbesserungen für die Klinikstandorte in Kaufbeuren, Füssen und Buchloe angehen können.“