Kaufbeuren knipst am besten: AKF ist Schwäbischer Fotomeister!

Von: Marco Tobisch

Teilen

Unter anderem mit diesem Foto von fliegenden Schwänen über dem Bachtelsee (bei Kaufbeuren) hat Fotograf Peter Ernszt den ersten Platz bei der Schwäbischen Fotomeisterschaft belegt. © Ernszt

Kaufbeuren - Nicht unnötig um den heißen Brei herumreden, das kann auch für die Aussage eines guten Fotos entscheidend sein. „Alles, was nicht zur Bildaussage beiträgt, ist überflüssig“, erklärt Fotograf Peter Ernszt aus Kauf­beuren. Mit dieser Maßgabe überzeugte der 68-Jährige auch die Jury bei der diesjährigen Schwäbischen Fotomeisterschaft des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) in Wertingen (Landkreis Dillingen). Ernszt holte dort wie schon im Vorjahr den ersten Platz.

104 Fotografinnen und Fotografen hatten mehr als 600 Bilder zu dem Bezirkswettbewerb im DVF Bayern eingereicht. Am erfolgreichsten sollte Peter Ernszt vom AKF Kaufbeuren abschneiden – er freute sich über vier Urkunden und zwei Annahmen. Alle seiner sechs Fotos punkteten. „Besonders hat der Jury gefallen, dass ich ein breites Spektrum an Motiven eingereicht habe“, erklärt der frisch gekürte Foto-Champion auf Nachfrage des Kreisboten. Neben fliegenden Schwänen über dem Ostallgäuer Bachtelsee, einer Person in Eile auf dem Weg zur Berliner U-Bahn und einem Konzertfoto aus dem Memminger Kaminwerk brachte auch Ernszts Nahaufnahme aus Namibia eine Urkunde ein. Auf letzterem Bild mit dem treffenden Titel „Cannibal“ zu sehen: Eine Panzergrille, die gerade einen Artgenossen verspeist.

Das Geheimrezept für jedes der Fotos: „Bei Wettbewerbsbildern kommt es darauf an, dass das Motiv schnell und klar erkennbar ist“, sagt Ernszt. Damit will er bald auch auf der nächsten Ebene überzeugen: Heuer stehen noch die Bayerische und Deutsche Meisterschaft im Rahmen des DVF an.



„Light Stars“ hat Peter Ernszt sein Foto aus dem Memminger Kaminwerk genannt. Es ist eines von vier Werken, das Ernszt eine Urkunde bei der Schwäbischen Fotomeisterschaft einbrachte – und maßgeblich zur Kaufbeurer Clubmeisterschaft beitrug. © Ernszt

Tipps und Tricks vermittelt der 68-Jährige seit 2009 an den vom ihm gegründeten „Arbeitskreis Fotografie der vhs Kaufbeuren“ (kurz: AKF) – und das offenbar recht erfolgreich: Der AKF belegte in der Clubwertung des Fotowettbewerbs, nachdem es im Vorjahr bereits zu Silber reichte, diesmal den ersten Platz. Neben Ernszt (10 Punkte) trugen zum Team-Ergebnis Susanne Seiffert (7), Alexander Arnberger (6) und Sonja Sbresny (5) bei. Annahmen für den AKF gab es für Dieter Bergmann, Martin Zurek, Carola Ernszt, Roland Hank, ­Reiner Lutz, ­Peter Sbresny, Wolfgang Schoch, Fredi ­Scholze, Wolfgang Seiffert und Peter Vogg.

Hinter dem AKF Kauf­beuren folgten auf den Plätzen 2 und 3 die Film- und Fotofreunde Oettingen mit 27 Punkten und die Fotofreunde Wiggensbach mit 26 Punkten.