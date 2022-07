Lebensfreude und Gemeinschaftssinn

Von: Mahi Kola

Romantisch-feurige Stimmung vor dem Rathaus: Die Feuershow der Kulturwerkstatt war ein echtes Highlight. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Wie groß die Sehnsucht von Tänzelfest-Anhängern aus nah und fern nach zwei Jahren Abstinenz war, zeigte sich eindrucksvoll bei der diesjährigen Eröffnung des Lagerlebens am Freitagabend: Das mittelalterliche Spektakel zog Tausende von Besuchern an, die in die Kaufbeurer Altstadt strömten.

Bei elektrisierender Stimmung wohnten Groß und Klein dem geselligen Treiben bei, ließen sich vom besonderen Flair und wagemutigen Darbietungen mitreißen – und zeigten trotz „Bösewicht Corona“ ungetrübte Feierlaune.



So schauten die Besucher bei der feierlichen Eröffnung vor dem Kaufbeurer Rathaus dabei zu, wie ein schwarz gekleideter Kerkermeister namens „Corona“ von Oberbürgermeister Stefan Bosse kurzerhand unter Jubelrufen aus der Stadt vertrieben wurde. Dass der Bösewicht Theater, Musik und Lebensfreude gefangen nimmt, konnte der OB schließlich nicht zulassen – zumindest für die Dauer der fünften Jahreszeit sollten die Besucher derartige Sorgen hinter sich lassen. Gelegenheiten zur Belustigung gab es beim Lagerleben reichlich: In der Altstadt, den Hinterhöfen und kleinen Gässchen tummelten sich die Menschen, trafen auf Gaukler, wilde Ringer, kleine Schmiede, Maler und Schuster. In den Lagern saß man gemütlich beisammen, aß, trank und tanzte. Begeistert sahen die Besucher den Fahnenschwingern aus Ferrara dabei zu, wie sie die Fahnen kunstvoll schweben ließen und hielten bei der nächtlichen Feuershow der Kulturwerkstatt den Atem an, als die Artisten wagemutig durch brennende Reifen sprangen. Die Menschen ließen beim Lagerleben den wiederentdeckten Gemeinschaftssinn in all seiner Vielfalt aufleben. Sehen Sie hier unsere große Fotostrecke zu Lagerleben 2022.

