100 Prozent für Bernhard Pohl

Von: Stefan Günter

Bernhard Pohl bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler mit der Ostallgäuer Kreisvorsitzenden Susen Knabner (links) und Marlene Preißinger, Kreisvorsitzende im Unterallgäu. © Stefan Günter

Landkreis – Am Ende hat es niemanden überrascht: Bei der Nominierungsversammlung der Freie Wähler-Kreisvereinigungen Kaufbeuren, Ostallgäu und Unterallgäu haben die Mitglieder Bernhard Pohl zu ihrem Direktkandidaten für den Stimmkreis 708 Kaufbeuren für die Landtagswahl 2023 bestimmt. Der 57-jährige Rechtsanwalt konnte alle Stimmen auf sich vereinen.

Seit mittlerweile 14 Jahren gehört Pohl dem Bayerischen Landtag an. In seiner Dankesrede blickte er auch auf seine Anfänge als Landespolitiker zurück. Als heute haushaltspolitscher Sprecher und stellvertretender Vorsitzender der Freie Wähler-Landtagsfraktion sei er da, um die Probleme für die Menschen zu lösen. „Entscheidend ist doch, was für Euch dabei herauskommt“, sagte Pohl. Man könne auch einmal einen Konflikt austragen. Der „Immer-Konsens“ bringe einen nicht weiter. Bernhard Pohl wünschte sich für die nächsten fünf Jahre, „dass wir mit der CSU eine gute und stabile Regierung bilden.“ Seine Aufgaben füllten ihn aus.



Schon vor der Abstimmung gab es Gruß- und Dankesworte in Richtung Bernhard Pohl. Man könne sicherlich unterschiedlicher Meinung sein und auch Konflikte austragen, so Ex-Landrat und Bezirksrat Johann Fleschhut, der die Arbeit Pohls immer wieder auf die Probe gestellt und von ihm auch die notwendige Unterstützung erhalten habe. Peter Kempf, Fraktionskollege im Kaufbeurer Stadtrat, war froh, mit Pohl zusammenarbeiten zu können. „Die Freien Wähler auf Landesebene werden wahrgenommen. Sie sind eine echte Alternative zu anderen Parteien im demokratischen Spektrum.“ Pohl könne Erfolge für Bayern, Schwaben und den Stimmkreis 708 nachweisen. Der ehemalige Kaufbeurer Stadtrat und Präsident des Bayerischen Soldatenbundes, Richard Drexl, sagte an Pohl gerichtet: „Versprich uns nur eins: Mach bitte nie den Pschierer.“



Die Frage, wer für die Freien Wähler in den Bezirkstagswahlkampf 2023 gehen wird, konnte am vergangenen Mittwoch nicht beantwortet werden. Die Nominierungsversammlung soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.