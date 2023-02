Kaufbeuren: Lebende Krippe bringt 5.000 Euro ein

Bei der Spendenübergabe (v. li.): Brigitte Steger, Gerd Neugebauer (Pfarreiengemeinschaft KF), Alex Uhrle (Kaufbeurer Initiative), Susanne Engelhart (humedica), Günther Seydel, Werner Stumpe (beide FV Lebende Krippe), Hubert Eibner (Kath.- evang. Sozialstation), Erika Holy (Leiterin Spendenhut Lebende Krippe), Dorothée Stürzbecher-Schalück (Ev.-luth. Gemeinde), Angelika Lausser (Generationenhaus) und Harald Eberhard (Tierschutzverein Kaufbeuren). © humedica

Kaufbeuren – Erfolgreicher Neustart nach Corona für die Lebende Krippe: Traditionell hat die Kaufbeurer Initiative zusammen mit dem Förderverein Lebende Krippe am Wochenende vor Weihnachten das Krippenspiel veranstaltet. Bei kaltem, aber traumhaftem Winterwetter konnte man wieder viele Besucher an den beiden Tagen in den verschneiten Märzenburgwald locken. Die Besucher dankten das mit überdurchschnittlich vielen Spenden, die zusammen mit den Erlösen aus den Verkäufen von Essen und Trinken in den Spendenpool flossen.

Und dieser Spendenpool war am Ende besonders groß: 5.000 Euro konnten die Verantwortlichen zuletzt an Bedürftige aus Stadt und Land übergeben – die zweithöchste Spende in der 32-jährigen Geschichte der Lebenden Krippe. Möglich wurde der Betrag durch viele ehrenamtliche Helfer, Musikgruppen (die lediglich für eine Brotzeit spielten) und weitere Unterstützer und Sponsoren. Zudem wurden alle Investitionen aus dem Vereinsvermögen der Kauf­beurer Initiative getätigt, so dass am Ende ein hoher Anteil des Umsatzes gespendet werden konnte.



Die Empfänger waren unter anderem die katholisch-evangelische Sozialstation, die Wärmestube, das Frauenhaus, das Generationenhaus, die evangelischen und katholischen Pfarreien für soziale Zwecke sowie Privatpersonen wie Familie Steger aus Kaufbeuren, die durch einen schweren Schicksalsschlag getroffen wurde.



Im Rahmen der Spendenübergabe löste auch der Vorsitzende des Fördervereins Lebende Krippe, Günther „Güschi“ Seydel, sein Versprechen ein: Er tritt als Alleinunterhalter „Güschi & Roland“ auch in den Kaufbeurer Altenheimen auf und spendete die Hälfte seiner Gagen, aufgerundet auf 1.000 Euro, an humedica für die Ukraine- und Erdbebenhilfe.