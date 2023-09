Feierliche Eröffnung der Burgentage am Kaufbeurer Fünfknopfturm

Von: Mahi Kola

Großes Gemeinschaftsprojekt: Auch die Ehrengäste zelebrierten beim Fünfknopfturmfest die feierliche Eröffnung der Burgentage Allgäu-Außerfern. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Groß wurde am vergangenen Sonntag bei bestem Wetter die Eröffnung der ersten Burgentage Allgäu-Außerfern am Fünfknopfturm in Kaufbeuren gefeiert. So waren viele Einheimische und Gäste gekommen, um sich beim Fünfknopfturmfest hoch oben an der Stadtmauer auf Erkundungstour zu begeben. (Beachten Sie auch unsere Bilderstrecke am Ende des Beitrags!)

Mit insgesamt rund 100 Veranstaltungen locken die Burgentage noch bis zum 24. September Interessierte aus nah und fern an, um bei großen und kleinen Besuchern die Faszination an den hiesigen Burgen zu wecken.



26 Gemeinden aus dem Allgäu und dem Außerfern haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, den Menschen die grenzüberschreitende Burgenregion in all ihrer Vielfalt näherzubringen. Gerne nutzten die Besucher im Rahmen des Turmfests dann auch die spezielle Gelegenheit, die Stadtmauer gemütlich zu begehen, bei einer Führung Kaufbeurens Wahrzeichen näher zu erkunden, und den besonderen Flair auf sich wirken zu lassen.



Die ehemaligen Turmbewohner Peter Köbler und seine Schwester Heidi Kunstmann erzählten bei den Führungen vom außergewöhnlichen Familienleben im Turm und teilten die ein oder andere erinnerungswürdige Anekdote. Kapellen aus Kaufbeuren und dem Umland sorgten für die musikalische Umrahmung, während sich das Tänzelfest-Kaiserpaar höchstpersönlich die Ehre gab, begleitet von Fanfaren und „Vivat“-Rufen, um zu diesem feierlichen Anlass zum Volk zu sprechen.



Grund zur Freude sah auch Oberbürgermeister Stefan Bosse, denn schließlich habe Kaufbeuren als „Teil dieser besonderen Burgenregion“ allen Grund, stolz zu sein. Daraus wachse gleichzeitig die „kulturhistorische Verantwortung, die Schätze, die unsere Region zu bieten hat, den Menschen auf vielfältigem Wege zugänglich zu machen“, so Bosse. Gemeinschaftsprojekte solcher Art „bieten einen echten Mehrwert fürs ganze Allgäu“, ist der OB überzeugt.

Auch Armin Walch, Geschäftsführer des Vereins Burgenwelt Ehrenberg in Reutte, unterstrich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die nicht zuletzt Zeugnis für ein starkes Miteinander in der Region sei. Von der einzigartigen Vielfalt an Burgen in der Region schwärmte im Rahmen der feierlichen Eröffnung auch der bekannte Burgenforscher Dr. Joachim Zeune, der den Fünfknopfturm als ideale Kulisse für den Startschuss der Burgentage hervorhob. Der „Burgenpapst“ freute sich über das rege Interesse der Besucher, die zu diesem Anlass neues Leben in alte Mauern brachten und dabei „Schätze“ ihrer Region (wieder)entdeckten.

