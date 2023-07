Kaufbeuren: Marien-Realschule erneut für nachhaltige Schulentwicklung ausgezeichnet

Teilen

Bei der Auszeichnung (v. li.): Silke Proske und Sr. Elisabeth Wilhelm (Internat St. Maria), Dunja Müller (Katholisches Schulwerk in Bayern), Schulleiterin Susanne Fedchenheuer, Alexander Limper (Stellvertretender Schulleiter) und Christine Thalmair (Mitarbeiterin in der Schulleitung). © Marien-Realschule Kaufbeuren

Kaufbeuren - Bereits zum zweiten Mal hat die Marien-Realschule Kaufbeuren das Zertifikat „Nachhaltige Schulentwicklung“ des Katholischen Schulwerks in Bayern erhalten. Dunja Müller vom Katholischen Schulwerk überreichte die Plakette an Schulleiterin Susanne Fedchenheuer im Rahmen des Kennenlerntages für die neuen Fünftklässlerinnen, die im September ihre Schulzeit an der Privatschule in kirchlicher Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg beginnen.

In ihrer Ansprache verglich Müller die externe Evaluation, die der Auszeichnung zu Grunde liegt, mit den Schulaufgaben und anderen Leistungserhebungen, die die Schülerinnen im Laufe ihres Schullebens schreiben und erbringen. Denn kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualität entstünden in beiden Kontexten nicht aus dem Nichts heraus. Dafür müsse man sich konkrete Ziele setzen und wohlüberlegt planen, auf welchem Weg diese erreicht werden könnten.

All dies geschieht seit vielen Jahren an der Marien-Realschule Kaufbeuren, wie die Ergebnisse der externen Evaluation zeigen. Hervorgehoben wurden vom Evaluationsteam unter anderem der wertschätzende Umgang aller Mitglieder der Schulgemeinschaft sowie auch das gemeinsame Wirken zum Wohle der Schülerinnen, berichtete Müller.

Die Evaluation durch das Katholische Schulwerk in Bayern erfolgt – im Gegensatz zur verpflichtenden Evaluation an staatlichen Schulen – freiwillig und beinhaltet zahlreiche Bausteine: Neben einem Portfolio mit grundsätzlichen Informationen zur Schule und dem Schulleben werden Interviews mit allen Mitarbeitenden und Gremien der Schule geführt; Beobachtungen des Unterrichts und der Abläufe in der Schule fließen ebenso mit in die Bewertung ein wie Fragebögen, die von Eltern und Schülerinnen ausgefüllt wurden.