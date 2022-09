Mutiges Einschreiten in zwei Brandfällen

Zündeln scheint derzeit Konjunktur zu haben. Immer wieder kommt es an Schulen und im öffentlichen Raum zu Brandlegungen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand

Am Wochenbeginn wurde gleich zweimal am selben Tag in der Region Feuer gelegt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Mutige Schülerin (16) löscht Brand

Marktoberdorf/Kaufbeuren – Vergangenen Montagmorgen stellte eine 16-jährige Schülerin am Gymnasium Marktoberdorf beim Betreten ihres völlig verrauchten Klassenzimmers fest, dass in der Ecke unter dem Waschbecken der Papierkorb brannte. Die 16-Jährige ließ sich davon nicht abschrecken, holte einen Feuerlöscher und löschte die Flammen erfolgreich. Weil der Bereich um das Waschbecken komplett gefliest war, konnten sich die Flammen nicht gut ausbreiten, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 08342/96040 entgegen.

Brandstiftung am Hockeyplatz

Am gleichen Tag hat ein bislang unbekannter Täter die Bretter eines Holzunterstandes neben dem Hockeyplatz gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr Oberbeuren in Brand gesetzt. Nur durch das tatkräftige Einschreiten eines Spaziergängers konnte der Brand schon in der Entstehungsphase zurückgedrängt und durch die verständigte Feuerwehr schließlich endgültig abgelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich etwa auf 250 Euro. Wer letzten Montag in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Hockeyplatzes gesehen hat, möge sich bei der Polizei Kaufbeuren unter 08341/933-0 melden.