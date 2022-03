Viele Einsätze, wenig Vereinsleben

Von: Kai Lorenz

Bei der aktuellen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren, die in diesem Jahr wieder in Präsenz stattfand, wurden traditionell Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen. Im Bild die Beförderten und Geehrten. © Wolfgang Krusche

Kaufbeuren/Neugablonz – Nach zwei Jahren ohne Jahreshauptversammlung in Präsenz fand vergangene Woche wieder eine Versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren im Stadtsaal statt, unter den aktuellen Hygieneschutzbedingungen. Im vergangenen Jahr musste die Kaufbeurer Feuerwehr zu 413 Einsätzen ausrücken, die Einsatzzeit belief sich dabei auf über 5.100 Stunden.

Von den derzeit 297 Mitgliedern, darunter 147 aktive Feuerwehrmänner und -frauen, waren 111 anwesend. Der aktuelle Stadtbrandrat Helmut Winkler war wegen einer leichten Erkrankung nicht anwesend, ließ sich aber nicht davon abhalten, zumindestens mit einer Videobotschaft an seine Kameraden bei der Jahreshauptversammlung dabei zu sein. Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse dankte den Feuerwehrmännern und -frauen für ihre Arbeit als Kernelement der Hilfskräfte. „Wir können uns auf Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste verlassen,“ bestätigte er und wünschte allen Aktiven „allzeit eine gute Rückkehr von den Einsätzen“.



Die freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren verfügt derzeit über ein Kommando mit acht Personen und drei Löschzügen in Stärke zwischen 43 und 55 Feuerwehrmännern und -frauen. Seit 2020 seien zur derzeitigen Stärke von 160 Einsatzkräften 20 hinzugekommen. Im Jahresbericht wurden insgesamt 413 Einsätze dokumentiert, darunter 73 Brände, 186 Technische Hilfeleistungen, aber auch 108 Fehlalarme. In mehr als 5.100 Einsatzstunden waren bei Rettungseinsätzen 2021 insgesamt 43 Personen gerettet worden, 29 davon über die Feuerwehrleitern. Zu verzeichnen waren bei den Brandeinsätzen fünf Großbrände und sieben Mittelbrände sowie 23 Kleinbrände.



Rückblickend auf 2021 sei einer der markantesten Einsätze der Großbrand am 24. Januar an der Hasenfärbe gewesen. Hier wurde mit zwei Drehleitern gearbeitet, um an den Dachstuhl heranzukommen, der in Flammen stand. Bemerkenswert waren auch die Minustemperaturen, bei denen das Löschwasser teilweise gefror. Bei der Brandbekämpfung war stückweise mit Schaum gelöscht worden.



Ein großer Einsatz war auch der Brand in Gutwillen, Kleinkemnat, am 16. Februar, sowie der Brand am 9. April an der Kemptener Straße, der zunächst als Kaminbrand gemeldet worden war und bei dem ebenfalls wieder Schaum als Löschmittel zum Einsatz gekommen sei.



Reduzierte Jugendarbeit wegen Corona



Die stellvertretende Stadtjugendwartin Katharina Decrout musste berichten, dass viele Aktivitäten der Jugendfeuerwehr wegen der Corona-Pandemie reduziert worden waren. Jedoch half man sich durch den Einsatz von Online-Unterrichten für die 26 Jugendlichen der Jugendfeuerwehr, davon sieben Mädchen. So war man trotzdem beim Verkehrssicherheitstag der Sophie-La-Roche Realschule im September 2021 dabei gewesen und hätte sich mit sehr gutem Erfolg auf die Feuerwehrprüfung im Oktober vorbereitet.



Reduziertes Vereinsleben



Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Michael Schwangart konnte ebenfalls nur über stark reduzierte Aktivitäten des Vereins berichten. Für 2022 versprach er aber wieder Veranstaltungen, soweit die Pandemiebeschränkungen es zuließen. So kündigte er für den 5. Juni eine Fahrzeugsegnung und für den 2. Juli einen Familientag der Löschzüge an. An der bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehren“ am 24. September wolle sich der Verein mit einem Tag der offenen Tür beteiligen.



Neuwahlen



Turnusgemäß stand die Wahl des Feuerwehrkommandanten an und mit 97 Ja-Stimmen von 99 Wahlberechtigten wurde Christian Martin zum nächsten Feuerwehrkommandanten gewählt. Da er offiziell noch vom Stadtrat bestätigt werden muss, erfolgt der offizielle Amtswechsel zusammen mit der Fahrzeugsegnung am 5. Juni 2022.



Traditionell werden bei der Jahreshauptversammlung auch Beförderungen und Ehrungen ausgesprochen. Vorgenommen wurden sie durch die jeweiligen Löschzugführer, sowie durch Oberbürgermeister Stefan Bosse und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner. Siehe hierzu auch den unten stehenden Infokasten.

Von Wolfgang Krusche

Ehrungen des Vereins Für 20 Jahre aktive Dienstzeit wurde geehrt: Daniel Herz

Für 30 Jahre aktive Dienstzeit: Markus Holy, Stefan Putzer, Alexander Schwangart, Michael Schwangart

40 Jahre Vereinszugehörigkeit: Udo Bachfischer

50 Jahre Vereinszugehörigkeit: Wolfgang Bader, Bernd Beisel

Gerhard Fitz, Wilhelm Siegel

Gerhard Vaitl

Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit: Karlheinz Rättich

Für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit: Hilmar Noris

Goldene Ehrennadel des Feuerwehrvereins: Lothar Hartmann

Ehrungen des Freistaates Bayern für 25 Jahre aktive Dienstzeit: Martin Glogowski, Micha Hoffmann, Peter Reichle

Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaben:

Hans-Peter Springer