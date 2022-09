Neugablonz feiert großes Bürgerfest zum 75-jährigen Bestehen

Von: Mahi Kola

Das Publikum lauscht begeistert dem Massenchor der teilnehmenden Blaskapellen. © Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Der Gemeinschaftssinn, den die verschiedenen Blaskapellen beim Neugablonzer Bürgerfest am Sonntag transportierten, war deutlich spürbar.

Groß wurde das Neugabiläum gefeiert, und zahlreiche Besucher wohnten den Festivitäten bei. Neben einem ökumenischen Gottesdienst stand ein Sternmarsch der Kapellen und ein Festakt mit prominenten Gästen auf dem Programm. Auch eine Blaulichtmeile mit Vorführungen verschiedener Rettungsdienste war geboten.

Gelebte Völkerverständigung

Die Kapellen zelebrierten das gemeinsame Musizieren, stellten das Verbindende in den Vordergrund und standen damit ganz im Zeichen der Toleranz. Wie Oberbürgermeister Stefan Bosse auch beim Festakt im Gablonzer Haus bemerkte, sei Toleranz schließlich das Motto des Stadtteils. Bosse hob Neugablonz als einen Stadtteil hervor, der „voller Schätze steckt“. Er erinnerte an die „großartige Aufbauleistung der Vertriebenen“. Das Schicksal all jener Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft „ist uns Mahnung und Auftrag“ zugleich, machte Bosse aufmerksam, dass der gemeinsame Einsatz für eine „sichere und faire Welt“ unabdingbar sei. Dieser Gedanke spiegele sich auch in der Städtepartnerschaft zwischen Neugablonz und Gablonz an der Neiße/Jablonec nad Nisou wider: „Im vollen Bewusstsein der schmerzhaften Geschichte unserer beiden Völker wollen wir in unseren beiden Städten ein Klima der Offenheit und Toleranz, der Freundschaft und des Vertrauens pflegen“, so Bosse. Ganz in diesem Sinne spielte im Saal die Musikvereinigung Neugablonz zusammen mit der Schwesterkapelle Mladá Dechovka, die eine jahrelange Musikerfreundschaft verbindet. Solche Beispiele gelebter Völkerverständigung seien ein Beweis dafür, dass „das Inferno der Kriege, der Vertreibung und Deportation das Leben, die Kultur, das Brauchtum, die Geschichte nicht zerstören konnte“.



Verteidigung gemeinsamer Werte

Altbundespräsident Joachim Gauck äußerte seine Bewunderung für die Vertriebenen, die mit „Mut, Hoffnung und Tatkraft“ ihre neue Heimat aufbauten. Gauck lobte in diesem Zuge die Bemühungen um ein Miteinander im Zeichen der Versöhnung. Was den Krieg in der Ukraine und die Verteidigung demokratischer Werte angehe, müsse man „aus politischen, moralischen und christlichen Gründen eindeutig Partei ergreifen“. So wünschte sich der Bundespräsident a.D. von den Entscheidungsträgern „mehr Entschlossenheit“: „Wir haben Verantwortung, weil wir wissen, was aus Unrecht wächst“, so Gauck. Auch Primator Jiri Cerovsky, Oberbürgermeister der tschechischen Partnerstadt, hob ein entschlossenes Handeln im Sinne des Friedens und der Freiheit hervor: „Die demokratische Welt, zu der unsere beiden Länder gehören, muss diesem inakzeptablen Verhalten Russlands entgegentreten und nach Lösungen suchen, die den Krieg beenden“, hieß es in seinen Grußworten. Wie ein gelebtes Miteinander funktionieren kann, zeige sich schließlich in den offiziellen Partnerschaften zwischen Jablonec nad Nisou und Kaufbeuren, zwischen Schulen, sowie die Partnerschaften zwischen Musikkapellen, Sportvereinen, Kirchen und anderen Institutionen und Verbänden. „Ohne die Sudetendeutschen wäre der Freistaat nicht, was er jetzt ist“, betonte Gesundheitsminister Klaus Holetschek in seiner Fest­rede. Es sei beispielhaft, wie die Menschen des Stadtteils Barrieren überwunden und aufeinander zugegangen seien.



