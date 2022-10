Musikalischer Festakt beim Spatenstich für die neue Polizeidienststelle

Zum gemeinsamen Spatenstich für die neue Polizeidienststelle an der Moosmangstraße schritten: Andreas Buchmiller (Leiter Kripo Kempten), Susanne Ferschl (Bundestagsfraktionsvorsitzende der Linke) Bernhard Pohl (Landtagsabgeordneter FW), Franz Josef Pschierer (Landtagsabgeordneter, jetzt FDP), Cornelia Bodenstab (Leitung Bauamt Kempten), Dr. Domenikus Stadler (Polizeivizepräsident Schwaben Süd/West), Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU), Markus Ziegler (Leiter Polizeiinspektion Kempten) Christian Martin (Firma Dobler Bauunternehmung) und Sebastian Dellinger (Architekturbüro Beer Bembé Dellinger). © Gattinger

Kaufbeuren – Am vergangenen Dienstag fand mit einem Festakt der Spatenstich für die neue Polizeidienststelle in der Moosmangstraße statt. In Vertretung der Leiterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West Claudia Strößner, leitete Vizepräsident Dr. Domenicus Stadler die Festveranstaltung und begrüßte die geladenen Vertreter der Polizei, aus dem Stadtparlament sowie etliche Abgeordnete aus Land- und Bundestag in den Räumlichkeiten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Grünen Zentrum.

Den baldigen Wechsel aus der bisherigen Dienststelle in der Innenstadt in ein neues Gebäude mit modernsten Standards bezeichnete Stadler als einen Grund zur Freude. Mit dem Neubau erhalten die Polizeiinspektion Kaufbeuren und die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren eine Dienststelle, die sich an den Bedürfnissen eines funktionellen Polizeigebäudes orientiert.

Das neue Dienstgebäude, das mit Baukosten in Höhe von rund 21 Millionen Euro kalkuliert wird, soll eine Nutzfläche von rund 1.800 Quadratmetern haben. Im Erdgeschoss und in Teilen des ersten Obergeschosses wird die Polizeiinspektion einziehen. Im zweiten Stock werden sich die Räumlichkeiten der Kriminalpolizei befinden. Im Rest des ersten Stockes und im Keller sind gemeinsam genutzte Funktionsräume geplant, wie beispielsweise Besprechungszimmer und Umkleiden.



Bei der Fassadengestaltung wird vorwiegend Holz zum Einsatz kommen. Nach derzeitigen Berechnungen könnten, so Stadler, im Neubau bis zu 38 Tonnen CO2 eingespart werden, denn die Beheizung des Gebäudes werde über ein Erdsondenfeld erfolgen. Zusätzlich sollen die Spitzenlasten durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe abgedeckt werden. Der für den Betrieb nötige Strom wird mittels einer Photovoltaik-Anlage erzeugt.



Ein Tag der Freude

Im Anschluss daran meldete sich Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zu Wort. Der heutige Tag sei für ihn ein Freudentag, sagte Bosse, der früher selbst im Dienst der Polizei gestanden hatte. Der Polizeidienst sei kein einfacher Dienst, wusste der OB zu berichten. Das verlange optimale Arbeitsbedingungen für die Diener des Staates. Und dazu gehörten auch die Gebäude. Der Startschuss zum Neubau, so Bosse weiter, sei für ihn ein klares Bekenntnis des Landes zum Standort Kaufbeuren und somit ein Zeichen der Hoffnung. Der Weg dorthin sei lang gewesen, gab der Rathauschef zu, und würdigte dabei unter anderem den Einsatz des Stadtratskollegen Ernst Holy.

Odyssee beendet

„Heute wissen wir“, sagte Bosse, „eine Sanierung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes wäre nicht die günstigste Lösung gewesen.“ Den Standortsfindungsprozess bezeichnete Bosse als „Odyssee“. Sechs bis sieben Standorte habe man abgeklappert und immer wieder verworfen. Den „Knoten habe schließlich als Grundeigentümer die Baufirma Dobler zerschlagen“, sagte Bosse, wobei er betonte, dass es zum damaligen Zeitpunkt keineswegs schon sicher gewesen sei, dass die Firma damit letztendlich den Bauauftrag bekommen werde.



Der neue Standort, erläuterte der OB, sei für ihn ideal aufgrund seiner zentrumsnahen Lage und der Nähe zur B12. Der Bau soll im dritten Quartal 2025 fertiggestellt werden. Für die noch ungeklärte Folgenutzung der alten Polizeidienststelle wünschte sich Bosse zum Abschluss seiner Rede auch Unterstützung von staatlicher Seite.



Für das musikalische Programm zwischen den Redebeiträgen sowie beim Spatenstich sorgte die „Tanz‘l Musi“ des Bayerischen Polizeiorchesters mit Blasinstrumenten, Schlagzeug und Akkordeon.