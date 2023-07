Zwei Tage Tanz im Regen: Hunderte feiern bei Sound am Markt

Von: Mahi Kola

Die Band Il Civetto heizte dem Publikum beim Festival-Finale ordentlich ein. © Foto: Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Zwischen Regenschauern, leisen Tönen und mitreißenden Beats zelebrierten am Wochenende hunderte von Menschen das Sound am Markt-Festival in Neugablonz. Die elektrisierende Stimmung unter den Festivalbesuchern zog sich ungebrochen durch die zwei Veranstaltungstage hindurch. (Fotostrecke am Ende des Berichts)

Belohnt wurde das Publikum, das sich auch von nassen Wetterverhältnissen nicht abschrecken ließ, mit hochkarätiger Musik, guten Texten und bestens aufgelegten Bands, die mit den feiernden Menschen auf dem Bürgerplatz interagierten. Bei der feinen Auswahl an Künstlern hatte Barbara Lackermeier von der städtischen Kulturabteilung mal wieder ein gutes Gespür bewiesen. Die Hauptorganisatorin hatte im Vorfeld Augen und Ohren offengehalten, um vielversprechende Acts ausfindig zu machen und sie für das Festival in Neugablonz zu gewinnen.



Zum Auftakt am Freitagnachmittag brachte die Gruppe Paula Carolina ehrlich, kritisch, provokativ den Sound der 80er Jahre auf die Bühne. Vom Trio mit dem Bandnamen „Husten“ gab es deutschsprachigen Indie-Pop zu hören, während am späten Abend die Berliner Formation Dota neben gehaltvollen Texten mit politischer Botschaft auch Partystimmung transportierte. Dazwischen legte, wie auch schon im Jahr zuvor, DJ Catchee auf. Selbst der Regen konnte der ausgelassenen Stimmung an diesem Festivalabend keinen Abbruch tun.



Zwischen Euphorie und Melancholie

Am Samstag wurde dann noch eine Schippe draufgelegt: Rund 1.000 Menschen kamen vor dem Gablonzer Haus zusammen, um sich von der Musik und der familiären Atmosphäre mitreißen zu lassen. Den Start machte Michèl von Wussow, der mit seinen tiefsinnigen und feinfühligen Texten einen ebenso kraftvollen wie authentischen Auftritt hinlegte. Florian Paul und seine „Kapelle der letzten Hoffnung“ lieferten einen vielseitigen Sound, der sich irgendwo zwischen Pop, Rock, Jazz und Chanson bewegte. Mit rauchiger Stimme warf Florian Paul Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Liebe auf – tanzbar war die Musik der Combo dabei allemal, wie das Publikum unter Beweis stellte.

Allerspätestens beim Auftritt von Il Civetto gab es für die Besucher dann kein Halten mehr: Die Menschen tanzten unbeirrt unter dem einsetzenden Regen, sangen die Lieder mit, jubelten der Band zu. Der Spaß war der Berliner Formation bei ihrem energiegeladenen Auftritt deutlich anzusehen. Dass die Musiker sogar tanzen können, machten nicht nur der Hüftschwung von Sänger Leon Keiditsch, sondern auch die Tanz­einlagen von Bandkollege Lars Löffler-Oppermann (Saxophon/Keys) deutlich. Das Quintett ließ Einflüsse aus Folk, Swing und Balkanmusik anklingen – munter-melancholisch ging es in den Texten zu: „Wenn die blue hour kickt und lila Wolken zieh‘n, haben wir außer unserer Angst nichts zu verlieren“, sang Keiditsch und ließ es sich nicht nehmen, dem unerschrockenen Publikum „für diesen legendären Abend“ zu danken.

