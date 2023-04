Oberbürgermeister Stefan Bosse gratuliert Hubert Spiekenheuer zum 95. Geburtstag

Teilen

Erfreut nimmt Hubert Spiekenheuer die Geburtstagsglückwünsche von Oberbürgermeister Stefan Bosse entgegen. © Thomas Müller, Stadt Kaufbeuren

Zu seinem 95. Geburtstag bekam der ehemalige Stadtrat und Oberstleutnant am Fliegerhorst, Hubert ­Spiekenheuer, Besuch von Oberbürgermeister Stefan Bosse. Bei einem Gespräch über die Vergangenheit der Stadt steuerte Spiekenheuer nicht nur eine erstaunliche Vielfalt an Themen und Erinnerungen bei, sondern verriet auch sein Erfolgsrezept für ein langes Leben.

Hubert Spiekenheuer lebt seit 1950 in Kaufbeuren und war während dieser Zeit in vielen verschiedenen Funktionen tätig. Zu den wichtigsten gehören seine zwölf Jahre im Stadtrat (1978 bis 1990) in der er die Stadt Kaufbeuren mitgestaltet hat. Außerdem war er Oberstleutnant am Kaufbeurer Fliegerhorst mit seinen damals rund 400 Soldaten und 300 Zivilbeschäftigten.

Im Gespräch mit dem Kaufbeurer Oberbürgermeister zeigte sich, dass Hubert Spiekenheuer sich an sämtliche Themen erinnert, die in und um Kaufbeuren passiert sind. Die lokale Politik verfolgte er stets mit größtem Interesse.

Ebenfalls verriet er dem Oberbürgermeister auf Nachfrage sein Erfolgsrezept für ein langes Leben: Durchhaltewillen und Widerstandsfähigkeit waren ständige Begleiter als Soldat. Dies hat er auch auf sein privates Leben übertragen können.

Mit seinen 95 Jahren lebt er immer noch in seinem eigenen Haus und wird dort lediglich von einer Pflegerin in seinem Alltag unterstützt.