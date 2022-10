Reger Austausch mit Clubchefs – MdL Bernhard Pohl fordert Plan B

Die Erdgas Schwaben Arena (Archivbild): Mit der Energiekrise kommen auch auf den Eishockey-Sport schwere Zeiten zu. © Archiv

Landkreis/Kaufbeuren – Schon während der Corona-Krise hat sich der Freie Wähler-Landtags­abgeordnete Bernhard Pohl auch für die Eishockeyvereine stark gemacht. Seine Stimme für die Clubs reichte bis nach Berlin. Die seit Wochen andauernde Energiekrise war nun jüngst Thema bei einem Gespräch des Kaufbeurer Politikers mit den Vereinschefs.

„Wenn es keinen sehr kalten Winter gibt, werden wir auch keinen Gasmangel haben“, ist Pohl überzeugt. „Trotzdem brauchen wir aber einen Plan B“, so der Abgeordnete weiter, der auf den jüngst stattgefundenen Energiegipfel der Freie Wähler-Landtagsfraktion verwies. Bei einem auftretenden Gasmangel seien besonders Schwimmbäder und Eisstadien betroffen.

Für Axel Flöring, Vorstand des ESV Buchloe, habe Corona bereits alles Mögliche abverlangt, um den Sportbetrieb am Laufen zu halten. Rund 40 Jahre wurde am Eisstadion nicht viel gemacht, nun wurde es generalsaniert. Die Nachfrage an Eiszeiten sei ungebrochen hoch. „Wir haben die Eintrittspreise nur moderat erhöht, weil wir möchten, dass die Zuschauer weiterhin ins Stadion kommen“, berichtete Flöring. Nichtsdestotrotz muss der Verein alle Kosten, also Strom, Wasser und Gas, selbst übernehmen.



Deutlich ernstere Töne schlug Thomas Petrich, ESVK-Präsident und Gesellschafter, an. Die erdgas-schwaben-arena dürfte die energieeffizienteste Halle Deutschlands sein, mit dem Kommunalunternehmen hat der ESVK einen Vertrag. Petrich ist überzeugt, „die große Rechnung wird kommen.“ Zwar kann im Ernstfall die Eisbereitung mit Strom erfolgen, weil aber dadurch eine optimale Lüftung nicht gegeben ist, dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion gelassen werden. Eine Situation, die sich keiner mehr ausmalen möchte. Standen doch Geisterspiele in der besonders schweren Corona-Zeit an der Tagesordnung.



Gute Nachrichten präsentierte Thomas Zellhuber: Die Stadt Füssen wird weiterhin beide Eisflächen betreiben. „Wir haben einen sehr guten Dialog mit der Stadtspitze geführt“, so der Vereinschef des EV Füssen. Um den Fans auch in schwierigen Zeiten Eishockeysport zu ermöglichen, seien die Ticketpreise um 15 Prozent reduziert worden. Dass sich die Fans den Besuch eines Eishockeyspiels nicht mehr finanziell leisten können, diese Sorge treibt Zellhuber um. Er spricht sogar von einem „großen Risiko“.



Pohl indes bietet wie schon seit Beginn der Corona-Pandemie den Vereinen seine Unterstützung an. „Ich wollte den Dialog schon jetzt mit den Clubchefs suchen, damit wir vorbereitet sind, und wir im Februar kein böses Erwachen erleben, falls es doch zu einem Gasmangel kommen sollte.“ Für den Abgeordneten sei es wichtig, „dass bestehende Strukturen bleiben müssen. Denn Corona hat den Vereinen schon genug abverlangt. Eishockey, in der jetzigen Qualität, muss es auch in den nächsten Jahren noch geben“, betonte er. Vereine, die ihr Stadion selbst betreiben, benötigen eine Erhöhung der Zuschüsse.



Das Eishockey ist in diesen schweren Zeiten in besonderem Maße von der Energiekrise betroffen. In einem vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) bereits im August veröffentlichten Positionspapier heißt es, „dass sich die Sportart nach der Coronapandemie nach wie vor in einem Erholungsprozess befinde.

Das Betreiben von Eishallen und das Herstellen von Eis sei energieintensiv. Die Prognosen der Bundesnetzagentur sind alarmierend. Als Beispiel wird die Arena Füssen mit rund 3.500 Plätzen genannt. Wurden im Jahr 2021 noch rund 200.000 Euro an Gaskosten aufgewendet, so gab man im ersten halben Jahr 2022 bereits 272.000 Euro aus. Der DEB hat die Sorge, dass Eishallen, die einmal geschlossen sind, dann nicht wiedereröffnet werden.