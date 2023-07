Feuerwehrübung mit über 100 Einsatzkräften in Neugablonz

Von: Mahi Kola

Die Feuerwehr war fleißig zugange, die Lage im erdachten Szenario zu entschärfen. © Foto: Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Bei einer groß angelegten Feuerwehrübung rückten vergangene Woche über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kaufbeuren (Löschzug Neugablonz), Pforzen, Oberbeuren, Hirschzell und Kleinkemnat aus, um am Freibad in Neugablonz den Ernstfall zu trainieren. (Fotostrecke am Ende des Berichts)

Chlorgasaustritt, ein Kellerbrand, mehrere verletzte Personen – so das Szenario der Großübung, an der sich die Männer und Frauen der umliegenden Feuerwehren beteiligten. Für einen erfolgreichen Einsatz sei es unerlässlich, an einem Strang zu ziehen, wie Stadtbrandmeister Stefan Waldner vor Ort erläuterte. Dabei komme es in hohem Maße auf die Kommunikation untereinander und eine gut aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit an.

Als die Rettungskräfte am Freibad eintrafen, informierte sie Einsatzleiter Waldner zunächst über die angenommene Lage: Aus einem Technikraum sei giftiges Gas ausgetreten, eine Person befinde sich in Not. Im Technikkeller des Bads sei außerdem eine Verrauchung – auch dort hielten sich Personen auf, die gerettet werden müssen.

Mit dem Ablauf der Übung zeigte sich Waldner insgesamt zufrieden. Auch die Gefahrgutsituation als komplexe Aufgabe sei gut gemeistert worden. Was die Kommunikation betrifft, habe es anfängliche Unstimmigkeiten gegeben, die im weiteren Verlauf des Übungseinsatzes aber geklärt werden konnten. „Wir haben ein paar Punkte erkannt, die wir in Zukunft besser angehen wollen“, so Waldner. Das sei schließlich Sinn und Zweck solcher Übungen, die dabei helfen sollen, Makel zu erkennen und gemeinsam daran zu arbeiten, um im Ernstfall noch besser gewappnet zu sein.

