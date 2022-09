Zum Schulstart nimmt die Polizei die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg verstärkt ins Visier

Zum Schuljahresbeginn werden die Schulwege verstärkt von Polizeibeamten überwacht. © Julian Stratenschulte/dpa

Kaufbeuren/Landkreis – Mit Start des neuen Schuljahres führt die Polizei bis einschließlich 31. September bayernweit die Aktionstage „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“ durch.

Bei stationären und mobilen Verkehrskontrollen überwachen die Polizeidienststellen anlässlich des neuen Schuljahres vor dem täglichem Schulbeginn und nach dem Schulende verstärkt die Schulwege.



Im vergangenen Jahr verzeichnete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West einen Anstieg bei der Anzahl der Schulwegunfälle um rund sieben Prozent von 44 auf 47 Unfälle, die Anzahl der Schwerverletzten reduzierte sich jedoch um 57 Prozent von sieben auf drei Personen.



Bei insgesamt 47 Schulweg­unfällen wurden drei Personen schwer verletzt, 44 erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt 37 Schulwegunfälle ereigneten sich laut Polizei ohne Fremdbeteiligung. Der größte Anteil der Beteiligten bei Verkehrsunfällen war mit dem Fahrrad unterwegs (31), gefolgt von Fußgängern (zehn). Das sicherste Verkehrsmittel ist nach wie vor der Schulbus, so die Polizei. Hier gab es im vergangenen Jahr keine Verletzten.



Dass die Kontrollen der Polizei und Helfer Wirkung zeigen, spiegelt sich auch in den Zahlen wider. So sei es laut Polizei erneut in Bereichen, die durch Schülerlotsen oder die Polizei überwacht beziehungsweise geregelt wurden, zu keinen Verkehrsunfällen gekommen.



Doch damit nicht genug. Nebst den ganzjährig durchgeführten Schulwegkontrollen überwachen die Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Aktionszeitraum schwerpunktmäßig auch die Halteverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen im Nahbereich von Schulen und Kindergärten sowie die richtige Sicherung von Kindern in Fahrzeugen. Aber auch die Verkehrssicherheit der Fahrräder der jungen Verkehrsteilnehmer werde verstärkt kontrolliert.