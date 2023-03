Jugendliche treffen sich mit Bürgermeister Oliver Schill und Stadtrat Holger Jankovsky

Die Jugendlichen der Schülerorganisation Kaufbeuren auf dem Jugendforum © Stefanie Echtler

Ein Verleih von E-Bikes, Straßenlaternen mit Bewegungsmeldern, Ökostrom in öffentlichen Gebäuden und eine Meldestelle für Diskriminierung sind nur ein Bruchteil der Ergebnisse des diesjährigen Jugendforums. Beim Jugendforum treffen sich Kaufbeurens Jugendliche einmal im Jahr, um Ihre politischen Schwerpunktthemen, Wünsche und Forderungen an die Kommunalpolitik zu formulieren. „Dieses Jahr gab es wirklich viele Themen, die wir mit den Stadtvertretern besprechen wollten“, meint die frisch gewählte Jugendforumssprecherin Fatma Yildiz.

„Wir hatten dieses Jahr ja komplett neue Inhalte, wie zum Beispiel den ganzen Bereich der Kultur in Kaufbeuren oder auch Antidiskriminierung. Hier gibt es zahlreiche konkrete Vorschläge, deren Umsetzung wir jetzt möglichst zeitnah angehen wollen.“ ergänzt der ebenfalls gewählte Apostolos Konias. Um auszuloten, welche Themen in welchem Rahmen bearbeitet werden können, trifft sich die Schülerorganisation SchOK regelmäßig mit Kommunalpolitikern und hat sich dementsprechend über das prompte Gesprächsangebot des Jugendbeauftragten Holger Jankovskys und des Bürgermeisters Oliver Schill gefreut.

„Für die Jugendlichen ist das natürlich auch eine Form der Wertschätzung ihres Engagements“ meint Till Nißle, pädagogischer Mitarbeiter des Stadtjugendring, der die Gruppe betreut. „Wir laden alle Mitglieder des Stadtrats dazu ein, sich mit den Jugendlichen zu treffen und parteiübergreifend wird dieses Angebot auch gerne genutzt. Wichtig ist dabei, dass es eben auch thematisch passt. Mit der obligatorischen Pizza dazu treffen wir in der Regel aber immerhin schonmal den Geschmack der meisten Teilnehmenden“.

Dass die kulinarische Namensgebung bei den Treffen aber nur eine Nebenrolle spielt, merkt schnell, wer sich an den PartyPizzaTionen beteiligt. So auch Jankovsky, der bereits mehrfach an dem Format teilgenommen hat: „Als Jugendbeauftragter des Stadtrats ist es mir natürlich wichtig, mich möglichst häufig direkt mit den Jugendlichen zu unterhalten. Ich halte sie über die Themen und Entscheidungen in den Stadtratssitzungen und den Ausschüssen auf dem Laufenden und bekomme von der Schülerorganisation dafür direkte Rückmeldung zu den einzelnen Punkten. Durch Dialoge dieser Art gelingt die Partizipation junger Menschen.“ Am kommenden Freitag, 31. März, ist es nun wieder soweit und ab 14.00 Uhr lädt der Eckpunkt Kaufbeuren zu Margarita, Quadro Formaggi und Kommunalpolitik.