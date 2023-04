Planspiel Börse: Sparkasse Kaufbeuren zeichnet Sieger aus

Von: Mahi Kola

Teilen

Bei der Siegerehrung zeichnete die Sparkasse Kaufbeuren die erfolgreichen Spielgruppen des Planspiels Börse aus. © Foto: Kola

Kaufbeuren – Als „Börsianer auf Zeit“ konnten sich beim Planspiel Börse in der 40. Spielrunde europaweit rund 96.000 Teilnehmer virtuell am Börsengeschehen beteiligen. Beim Online-Wettbewerb galt es, rund 17 Wochen lang im Team das virtuelle Spielkapital von 50.000 Euro durch geschickte Transaktionen zu vermehren. In der Sparkasse Kaufbeuren fand nun die Siegerehrung statt.

266 Schüler in 97 Teams nahmen diesmal am Wettbewerb teil – neun Schulen aus dem Geschäftsgebiet Kaufbeuren/Buchloe. Sie haben in den 17 Wochen Risiken abgewogen, sind Wagnisse eingegangen, und haben gemeinsam im Team Entscheidungen getroffen. Dabei galt es, Wirtschaftsnachrichten auszuwerten, Aktien zu kaufen und verkaufen, und das aktuelle Börsengeschehen aufmerksam zu verfolgen.

Verschiedene Faktoren wie der Beginn des Ukraine-Kriegs, die Energiekrise und steigende Inflation haben sich auch auf das Spielgeschehen ausgewirkt, wie Tobias Philipp von der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren bei der Siegerehrung erläuterte. Zu den Zielen des Planspiels zähle auch, Nachrichten bewusster wahrzunehmen, im Team zu agieren und zu nachhaltigem Handeln zu bewegen.

„Unermüdlich drangeblieben“

Über vier Milliarden Euro wurden im Rahmen des Wettbewerbs fiktiv bewegt. Das deutschlandweite Siegerteam konnte in der Depotgesamtwertung einen Depotstand von über 70.000 Euro erreichen. Unterschiedliche Strategien wurden dabei verfolgt – während manche viel Bewegung in ihr Spiel brachten, ließen andere ihre Aktien einfach liegen.

Das Team „Laurina“ vom Kaufbeurer Marien-Gymnasium holte in der Depotgesamtwertung beim Schülerwettbewerb den ersten Platz. Das Dreierteam hat sich dazu in Zeitschriften über Aktien und Unternehmen informiert. Fachlehrer Ulrich Pflug, der den Schülerinnen die grundlegenden Börsen-Basics vermittelt hat, ist stolz auf die Leistung der Mädchen: „Sie sind systematisch vorgegangen und unermüdlich drangeblieben“. Eine Erkenntnis, die das Trio aus der Teilnahme am Spiel mitnimmt: „Dass man quasi durch Nichtstun Geld verdienen kann“.



Eine beachtliche Leistung konnte auch Andreas Wittig, Lehrer an der Gustav-Leutelt-Schule, erzielen: Er belegte in der Nachhaltigkeitswertung im Lehrerwettbewerb den 5. Platz deutschlandweit und ist in diesem Bereich der Erstplatzierte in der Bayernwertung. Der Aspekt der Nachhaltigkeit werde immer relevanter: Dazu zählen Unternehmen, die sich etwa für die Bekämpfung des Klimawandels und der Armut, sowie verantwortungsvolle Führungsstrukturen stark machen.

Auch moralische Komponenten habe Wittig insofern in seine Überlegungen mit einbezogen. Bei vielen Entscheidungen sei auch Mut gefragt: „Ich suche gerne die Herausforderung. Schließlich komme ich aus dem Bereich Sport – das heißt, ich will immer gewinnen“, lacht Wittig. Für das nächste Mal hat sich der Lehrer vorgenommen, deutschlandweit an die Spitze zu kommen.

Die Sieger beim Planspiel Börse: • Beste fünf Spielgruppen Depotgesamtwertung:

1. Platz: Laurina: Marien-Gymnasium (Regina Kienle, Laura Steck, Leni Weiber); 2. Platz: Dusty Angels, Wirtschaftsschule Frenzel (Emil John, Kaspar Röhrl); 3. Platz: Wonder Club, Wirtschaftsschule Frenzel (Sofia Smal, Constantin Redlich, Carlotta Hirschberger, Nicole Del); 4. Platz: Take the Risk, Gymnasium Buchloe (Noah Can Köhler, Dominic Kolar, Fabian Bersch); 5. Platz: Hummel für Brummel, Wirtschaftsschule Frenzel (Lukas Miller, Sevan Altuntas, Hannes Fußy)

• Nachhaltigkeitswertung Schüler: 1. Platz: RotkäppchenInvestors, Sophie-La-Roche-Realschule (Nenad Genda, Noah Kerkossa)