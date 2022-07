Mehr Platz für Bildung

Von: Mahi Kola

Um dem Raumbedarf angesichts steigender Schülerzahlen zu begegnen, soll die Ludwig-Reinhard-Schule in Kaufbeuren erweitert werden. Auch eine neue Zweifachturnhalle soll entstehen. © Mahi Kola

Kaufbeuren – Wegen kontinuierlich steigender Schülerzahlen an der Kaufbeurer Ludwig-Reinhard-Förderschule soll der Gebäudekomplex am Sonneneck künftig saniert und erweitert werden. Die Pläne für das 25-Millionen-Euro-Projekt wurden in der jüngsten Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vorgestellt. Im Herbst soll dann die endgültige Entscheidung über die Maßnahmen fallen.

Von der Grundschule über die Mittelschule bis zur Berufsschule werden an der Ludwig-Reinhard-Schule Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen unterrichtet und gefördert. Wie Schulreferent Markus Pferner in der Sitzung erläuterte, halte der Trend stetig wachsender Schülerzahlen weiter an – im kommenden Schuljahr wird ein neuer Höchststand mit voraussichtlich 176 Schülern und erstmals 19 Klassen erwartet. Im Schuljahr 2015/16 waren es noch 13 Klassen. Künftig sollen im Zuge der Erweiterung 20 Klassen entstehen; die Außenstelle der Konradin-Grundschule mit vier Klassen bleibt bestehen. Die Ludwig-Reinhard-Förderschule hat wegen der besonderen Bedürfnisse der Schüler spezielle Anforderungen an Räumlichkeiten. So gebe es kleinere Klassen und damit auch kleinere Klassenzimmer, dafür werden laut Pferner aber eine ganze Reihe anderer (Funktions-)Räume benötigt, etwa für Gruppenarbeit oder individuelle Förderung. Auch eigene Garderobenräume als geschützter Lernort sowie Pflegeräume seien von grundlegender Bedeutung. Um Platz für die Räume zu schaffen, soll der Gebäuderiegel im Osten des Areals durch einen Neubau gespiegelt werden. Eine neue Aula entsteht im Nordwesten des Gebäudekomplexes. Die Schulerweiterung könne frühestens Mitte 2026 abgeschlossen werden.



Da die Bauarbeiten unter laufendem Schulbetrieb erfolgen, müssten einige Klassen zeitweise in Containern unterrichtet werden. Entwürfe für eine geplante Erweiterung wurden schon 2020 erarbeitet. Für die mittlerweile fortgeschrittenen Planungen und entwickelten Raumprogramme gibt es seitens der Regierung von Schwaben bereits grünes Licht.



Neue Zweifachturnhalle auch für Vereine nutzbar

Nachdem die Turnhalle, die 1967 erbaut und damit in die Jahre gekommen ist, laut Hochbauleiter Christian Mandl „nicht mehr wirtschaftlich saniert werden kann“, soll diese abgerissen und im südlichen Bereich des Schulgeländes eine Zweifachturnhalle errichtet werden. Martin Valdés-Stauber (SPD) lobte den „geglückten Entwurf“ und fragte nach, ob die Halle künftig auch für Veranstaltungen nutzbar sei. Mandl zufolge sei die Halle durchaus für Vereinssport nutzbar; auch eine Nutzung für Veranstaltungen sei denkbar. Pferner bekräftigte, dass die Zweifachturnhalle, die voraussichtlich 2028 fertiggestellt wird, auch außerhalb des Schulsports „Kapazitäten eröffnet“.



Landkreis trägt Kosten mit

Der Landkreis Ostallgäu habe bereits signalisiert, dass er die Kosten für die Erweiterung mittragen werde, so Pferner. Schließlich kommen rund 60 Prozent der Schüler, die die Förderschule besuchen, aus dem Ostallgäu. Weitere fünf bis sieben Prozent kommen aus dem Unterallgäu, die restlichen gut 30 Prozent aus dem Stadtgebiet. Laut Pferner sei für das Vorhaben mit einer staatlichen Förderung in Höhe von 60 Prozent zu rechnen.