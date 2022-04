Kaufbeuren präsentiert sich auf der Tourismusmesse

Birgit Müller (v. li.), Lena Schweitzer und Alexander Müller am Kaufbeurer Stand bei der Messe Euroregion Tour 2022 in Jablonec n. N. © Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V.

Jablonec n. N./Kaufbeuren – Nach einer Pandemie bedingten Pause Anfang des Monats in Jablonec n. N. (Tschechien) wieder die Messe Euroregion Tour unter Beteiligung der Partnerstädte statt. Gern nahm Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. (KFTS) in Verbindung mit dem Städtepartnerschaftsverein die Einladung zur Teilnahme an, um Kaufbeuren neben den weiteren Partnerstädten wie Bautzen und Zwickau sowie Jelinia Góra in Polen dem Altgablonzer Publikum zu präsentieren.

Nach einer musikalischen Einleitung durch einen Jablonecer Jugendchor und verschiedenen Grußworten, unter anderem durch den Geschäftsführer des Städtepartnerschaftsvereins Kaufbeuren Alexander Müller, eröffnete der Oberbürgermeister von Jablonec, Jiři Čeřovský, die Messe.

Der Messestand aus Kaufbeuren befand sich in sehr präsenter Lage, und zwar in der ersten Halle unmittelbar nach dem Haupteingang, was dem Standpersonal einen großen Zuspruch der Messebesucher bescherte. Birgit Müller und Lena Schweitzer von KFTS waren mit der Ausgabe von Prospektmaterial und der Beratung in allen zur Verfügung stehenden Sprachen gut beschäftigt.

Das tschechische Fernsehen war vor Ort, um eine kleine Messereportage aufzunehmen, und befragte dabei auch Birgit Müller in einem kurzen Interview zu den touristischen Besonderheiten der sonnenreichen Stadt im Allgäu.

Während der beiden Messetage nutzte Alexander Müller die Gelegenheit, um Gespräche mit Vertretern verschiedener Jablonecer Institutionen zu führen.

Die herzliche und freundschaftliche Betreuung durch Kateřina Hujerová, der rechten Hand von Oberbürgermeister Čeřovský, und den Mitarbeitern der Jablonecer Tourist Information rundeten den Messebesuch ab.

Auch bei diesem Besuch kann erfreulicherweise festgestellt werden, dass die Städtepartnerschaft zwischen Jablonec und Kaufbeuren keinesfalls unter der Pandemie gelitten hat.

kb