Standortanalyse parallel zur Bauleitplanung für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage

Von: Felix Gattinger

Außerhalb von Kaufbeuren-Oberbeuren könnte eine weitere PV-Freiflächenanlage entstehen. Hier der Blick von Märzisried auf das Gewerbegebiet „Im Hart“. © Krusche

Kaufbeuren – Seit August liegt der Antrag eines Investors vor, auf einem Grundstück in Oberbeuren eine Freiflächenanlage für Photovoltaik zu errichten. Vor kurzem noch wollte die Stadt eine Entscheidung in dieser Sache aufschieben, um erst eine Standortanalyse aller in Frage kommenden Standorte für Photovoltaik im Stadtgebiet durchführen zu lassen. Nach einer Einschätzung des Bau- und Umweltreferatsleiters Helge Carl in der Bauausschusssitzung vom 12. Oktober dauere eine solche Standortanalyse etwa sechs Monate, sodass voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 erste Ergebnisse vorliegen dürften. In der jüngsten Stadtratssitzung schlug Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) den Stadträten vor, die Vorgänge zu beschleunigen, indem beide Verfahren parallel in Gang gebracht werden.

Der Investor, so Bosse, habe nämlich vor Kurzem angegeben, er verfüge bereits jetzt über sämtliche PV-Module und sei daher sofort handlungsfähig. Insofern sei es Zeitvergeudung, mit dem Bauleitplanungsverfahren erst auf die Ergebnisse des Gutachtens zu warten, meinte der Oberbürgermeister.

Keine Zeit verlieren

Unterstützung für seinen Vorschlag fand Bosse beim Zweiten Bürgermeister Oliver Schill (Grüne). Der parallele Weg des „Doppel-Turbo“ sei genau richtig, erklärte Schill, denn so „verlieren wir keine Zeit, sondern gewinnen Zeit. Gleichzeitig schauen wir genau hin“, fügte er hinzu. Das Analyseverfahren sei gut und richtig, denn es habe den Zweck, systematisch Freiflächen zu identifizieren, die für PV-Anlagen besonders gut geeignet sind.



Das wesentlich zeitaufwändigere Bauleitplanungsverfahren für die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Oberbeuren soll zeitgleich in die Gänge kommen und die Ergebnisse des Standortanalyse-Verfahrens mit einbeziehen, sobald diese vorliegen.



Dagegen wandte sich Gerhard Bucher (CSU): Das Gutachten sei mit seinen veranschlagten Kosten von 30.000 Euro eine unnütze Ausgabe. Vielmehr, regte Bucher an, solle man die Bevölkerung mit Hilfe der Medien nach geeigneten Flächen befragen. Dem widersprach Bosse. Derlei Gutachten seien mittlerweile die gängige Praxis. Umfragen, wie Bucher sie vorschlage, könnten hingegen zu einer Vielzahl von Gutachten führen, befürchtete Bosse. Unterstützung bekam der Oberbürgermeister von Referatsleiter Carl, der in den Standortgutachten „einen Garant für unsere Standortqualität“ sah. Verglichen mit einem Bauleitplanungsverfahren, so Carl, dauerten solche Gutachten gar nicht so lang. Er forderte eine klare und flächendeckende Ausweisung von Vorrang-Flächen, Tabu-Flächen und Flächen, die eine Güterabwägung nahelegen.



Paul Meichelböck (Die Linke) gab zu bedenken, dass aufgrund des Flächenschutzes die Freiflächen-PV immer das letzte Mittel sein solle und stellte die Frage, ob es nicht ausreichend Dachflächen für PV im Stadtgebiet gebe. Schill antwortete ihm, diese reichten rechnerisch zwar aus, ihre Realisierung sei in der Summe jedoch zu langsam, um die gesteckten Ziele im Zeitrahmen zu erreichen.



Keine Planungshilfen

Bei der Standortbewertung im Analyseverfahren, erklärte Bosse, würden immer mehrere Kriterien beachtet: die Konstruktion des Untergrundes, die Ausrichtung nach der Sonne und die Frage, ob in Bälde eine Sanierung vorgenommen werden muss. Beim Dach der Realschule sei letzteres leider der Fall, bedauerte er. Generell kritisierte Bosse, dass die Regierung von Schwaben im Gegensatz zu anderen Regierungen, wie zum Beispiel in Unterfranken, nicht in der Lage sei, den Kommunen Planungshilfen zukommen zu lassen. So seien diese auf sich allein gestellt.



Bei der anschließenden Beschlussfassung stellte Bosse zwei Fragen zur Abstimmung. Das Standortanalyse-Gutachten wurde mit großer Mehrheit (3 Gegenstimmen) befürwortet, der Vorschlag, Bauleitplanungsverfahren und Standortanalyse parallel in Angriff zu nehmen, wurde in der Folge ohne Gegenstimmen angenommen.