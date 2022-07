Das Kaufbeurer Rathaus bröckelt

Von: Kai Lorenz

Der Zugang zum Altbau des Rathauses ist aktuell gesperrt. Der Grund: die Fassade bröckelt. © Kai Lorenz

Kaufbeuren - Derzeit untersucht eine Fachfirma die Fassade des Alten Rathauses. Diese Arbeiten sind erforderlich, da vor wenigen Tagen Steinbrocken abgingen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Dies veranlasste die Behörde zu einer Sperrung des Eckbereichs und zur Untersuchung des gesamten Gesimses am Rathaus Altbau. Das Gesims ist nach aktueller Erkenntnis über die gesamte Länge sanierungsbedürftig und es könnten weitere Brocken herabfallen, teilt die Stadt mit. Daher sei es erforderlich an der West- und Nordseite des Alten Rathauses eine Absperrung aufzustellen, um Passanten zu schützen. Das Rosental wird aber voraussichtlich weiter befahrbar bleiben.

Das Gesims soll bereits kommende Woche voraussichtlich durch ein Metallnetz und Konsolen auf Höhe des ersten Obergeschosses gesichert werden, so dass keine Brocken mehr herabfallen. Sollte es gelingen, diese Arbeiten in der kommenden Woche abzuschließen, könnten die Absperrungen im Rosental und am Haupteingang wieder abgebaut werden, sodass das Tänzelfest rund um das Alte Rathaus unbeeinträchtigt stattfinden kann, heißt es aus der Stadtverwaltung.