Alfred Riermeier: Nach 42 Jahren endet eine Kaufbeurer Ära

Von: Wolfgang Becker

OB Stefan Bosse bedankte sich für eine „sehr schöne und lehrreiche Zeit“ in der Zusammenarbeit mit Riermeier. © Becker

Kaufbeuren – Der Abschied vom Berufsleben stellt für die meisten Menschen eine Zäsur dar. Das gilt erst recht, wenn jemand 42 Jahre bei einem Arbeitgeber verbracht hat. So ging es sicher auch Alfred Riermeier, Referatsleiter für Jugend und Familie im Kaufbeurer Rathaus.

Dort hatte er Ende 1980 seinen Weg als kommunaler Beamter begonnen und über verschiedene Funktionen und Aufstiege 2009 die Funktion als Leiter des neu geschaffenen Referates übernommen. Oberbürgermeister Stefan Bosse würdigte dessen erfolgreiches Engagement in seiner Laudatio im Rahmen einer Feierstunde: „Sein Leitmotiv war, immer vom Bürger aus zu denken.“



Nach der Begrüßung aller anwesenden Gäste durch den OB – darunter viele Weggefährten gab es eine „kleine“ Überraschung: Eine 14-köpfige Kindergruppe vom Hort am Leinauer Hang mit ihren Betreuerinnen überbrachte ihre Wünsche für den zukünftigen Ruheständler in musikalischer Form und in einem Glas.

Der OB skizzierte zunächst den Werdegang des Kaufbeurer Urgewächses vom Eintritt in die Stadtverwaltung am 1. Dezember 1980 bis heute und sprach von einer „großartigen Verwaltungslaufbahn“ vom Sachbearbeiter in der Schulverwaltung über das Gewerbe- und Einwohnermeldeamt bis zum Referatsleiter. Das zentrale Bürgerbüro, aber auch das Generationenhaus waren durch sein Engagement ebenso entstanden, wie die Abteilung „Kaufbeuren aktiv“ oder das Lagerleben in seiner heutigen Form.



„Da die Stadt finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet war und ist“, so die Stadtspitze, „hat er sich immer wieder erfolgreich um Programme und Projekte aus verschiedenen Fördertöpfen beworben und so für aus seiner Sicht wichtige Vorhaben insgesamt etwa dreizehn Millionen Euro in seiner Amtszeit abgeschöpft.“ Manches Modell in anderen Städten sei an Kauf­beuren ausgerichtet.



Ziele und Megathemen

In seiner Laudatio ging Bosse auf den Menschen Riermeier ein: „Er denkt in großen Linien und war immer Ideengeber, viel unterwegs, auch um sein Netzwerk bis in die Ministerien ständig auszubauen.“ Die vom Referenten benannten Zukunftsziele mit den Faktoren Demografie, Bildung und Betreuung, aber auch die Megathemen Migration und Integration spielen laut OB eine wichtige Rolle in der Stadtgesellschaft. Sie bildeten dabei stets die Grundlage für Riermeiers Handeln, das nie „im starren Korsett des Beamtentums“ angelegt war. Bosse bedankte sich ganz persönlich für 18 gemeinsame Jahre und bezeichnete sie als eine „sehr schöne und lehrreiche Zeit“ und wünschte alles Gute für den zu erwartenden „Unruhestand“ als Berater für kommunale Prozesse.



Demokratie als Anliegen

Eines der größten Anliegen kennzeichnete das Herzblut von Riermeiers Tätigkeit, welches bei seiner Ansprache in den Satz mündete: „Passt mir auf die Demokratie auf!“ In einer Kommune gehe es nur gemeinsam. Menschen müssten „vom Kritisieren zum Engagieren“ kommen, so sein Wunsch. Der Begriff „Verantwortungsgemeinschaft“ sei in Kaufbeuren geprägt worden. Er dankte insbesondere seiner Frau und der Familie aber auch dem OB und seinen Weggefährten für deren Unterstützung. Für seine Nachfolgerin Cornelia Otto fügte er augenzwinkernd hinzu: „Sie brauchen nicht in meine Fußstapfen zu treten, aber die Richtung sollte stimmen.“



Lob und Anerkennung

Die Fraktionssprecher Catrin Riedl (SPD), Bernhard Pohl (FW) und Christian Sobl (CSU) bedankten sich in Grußworten für das Wirken von Riermeier. Riedl hob die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie die „arme, aber an Projekten reiche Stadt“ hervor. Besonders die Jugend habe profitiert. Vielfalt und Offenheit seien beim jüngsten Projekt „Utopi.Ka“ deutlich geworden. Pohl sagte, er sei ein „Leistungsträger“ gewesen, der mit den eingesammelten Fördergeldern einen wesentlichen Eckpfeiler der Einbürgerung in der Stadt mit rund 130 Nationen dargestellt habe: „Dass es funktioniert, daran hast Du einen maßgeblichen Anteil.“ CSU Fraktionsführer Christian Sobl brachte es in seiner sehr persönlich gehaltenen Grußbotschaft am Ende auf den Punkt: „Du bist ein einzigartiger, außergewöhnlicher Mensch – der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du warst und bist ein wichtiger Kaufbeurer Bürger.“



Die musikalische Begleitung gestalteten Sinja Hujer, Daniel Eckert sowie Jonas Reimer von der Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule Kaufbeuren.