Schulzeugnisse in Corona-Zeiten

Von: Stefan Günter

Teilen

Michaela Pfanzelt, Jugendsozialarbeiterin an der Gustav-Leutelt-Mittelschule, ist immer für die Schülerinnen und Schüler greifbar © Stefan Günter

Kaufbeuren – Zweimal in einem Schuljahr fiebern Kinder und Jugendlichen einem ganz speziellen Datum entgegen. Und zwar dann, wenn es Zeugnisse gibt. Vor einer Woche wurden die Halbjahresbeurteilungen in der Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz und in der Jörg-Lederer-Schule in Kaufbeuren verteilt. Freude und Enttäuschung bei den Schülern liegen innerhalb einer Klassengemeinschaft eng beisammen. Doch was ist eine Leistungsbeurteilung in Corona-Zeiten überhaupt wert?

„Dieses Zeugnis ist mehr wert als letztes Jahr“, sagt Schulleiter Frank Hortig im Interview mit dem Kreisbote. Anders als noch vor einem Jahr hat in den zurückliegenden Monaten des aktuellen Schuljahres sehr viel Präsenzunterricht stattgefunden. Für den Rektor der Gustav-Leutelt-Schule habe es ein „großes Maß an Normalität“ gegeben. „Wir waren nur bei Klassenfahrten und projektorientierten Arbeiten eingeschränkt“, so der Schulleiter. Besonders im Sport fiel es den Lehrern schwer, eine Leistungsbewertung abzugeben. Darüber gab es viele Diskussionen im Lehrerkreis. Doch auch das Singen und Musizieren, sämtliche AGs, gemeinsames Kochen waren mit großen Auflagen belegt. „Noten sollen etwas Aussagekräftiges beinhalten, was das Kind kann und gelernt hat. Wenn wir nun Sportstunden überbrücken, um mit Kindern an der frischen Luft zu sein, kann man nicht eine aussagekräftige Note in einem Zeugnis verifizieren“, betont Hortig.



In der Jörg-Lederer-Mittelschule musste Schulleiter Christian Gebauer keine komplette Klasse in Quarantäne schicken. Auch sei kein Distanzunterricht nötig gewesen, obwohl einige Lehrkräfte zum Teil lange erkrankt waren. „Meine gesunden Lehrer haben dafür viel geleistet und viele Stunden zusätzlich unterrichtet. Darüber bin ich sehr froh und meinen Lehrkräften und meinem Konrektor für die Organisation der vielen Vertretungen sehr dankbar“, betont Gebauer.



In diesem Schuljahr fielen einzelne Unterrichtsstunden aus. „Die in den letzten beiden Jahren entstandenen Lücken konnten sicher noch nicht geschlossen werden. Die Lehrkräfte nehmen aber bei der Gestaltung und der Anzahl der Proben darauf Rücksicht. Sie bemühen sich um eine ‚faire‘ Benotung“, hebt der Rektor der Jörg-Lederer-Mittelschule hervor. Eltern wird zudem direkt im Anschluss an das Zwischenzeugnis ein dokumentiertes Lerngespräch angeboten. Im persönlichen Austausch mit den Schülern und Eltern können somit der aktuelle Leistungsstand und die Verbesserungsmöglichkeiten viel genauer erklärt werden, „als dies eine Note in einem Zeugnis tun könnte“, macht Gebauer deutlich.



Nachholbedarf bei der Sozialisierung

Besonders die Erst- und Zweitklässler kennen Schule nur in dieser Form: Tägliche Testungen, Maskenpflicht während des Unterrichts und viele Einschränkungen. Kinder und Jugendliche haben im Hinblick auf die Sozialisierung Nachholbedarf. Michaela Pfanzelt und Judith Weisensee verantworten die Jugendsozialarbeit an der Gustav-Leutelt-Schule. Beide sind ständige Ansprechpartner für die Schüler. Die Probleme, mit denen sie täglich zu tun haben, sind vielschichtig. „Ein Punkt sind die ständig wechselnden Hygienevorgaben, welche den täglichen Arbeitsablauf verkomplizieren“, sagen Pfanzelt und Weisensee unisono. Auffallend sei, dass der Medienkonsum bei den Schülern durch Lockdown und Kontaktbeschränkungen stark zugenommen hätten. „Dadurch resultieren weitere Problematiken, wie Verlagerung sozialer Kontakte in sozialen Netzwerke, Rückzugverhalten, Schulvermeidung und Ängste“, sagt Pfanzelt, die speziell nun auch nach den Zwischenzeugnissen Eltern und ihren Kindern ihre Unterstützung anbietet. „Haben Sie keine Bedenken davor, Hilfe zu suchen und Kontakt zur Jugendsozialarbeit an den Schulen aufzunehmen. Wir bieten Einzel- und Elterngespräche an“, verweist sie im gleichen Atemzug auch auf ihre Kollegin Judith Weisensee, die in der Gustav-Leutelt-Schule den Bereich Grundschule abdeckt. Beide Jugendsozialarbeiterinnen sind sehr gut vernetzt und auch im ständigen Austausch mit den Lehrkräften und der Schulleitung. „Dass die Schule in den vergangenen Wochen und Monaten stets offen war, war und ist extrem wichtig. Distanzunterricht ist das schlechteste Instrument überhaupt. Darunter verstehen wir keine Schule, es ist eine Notlösung“, so Frank Hortig. Wenn dann noch wie in Hessen und Baden-Württemberg angekündigt, auch in Bayern die Maskenpflicht während dem Unterricht fällt, dürfte sich die Situation auch bei Lehrern und Schülern wieder zunehmend entspannen.