Auto fängt Feuer

Eine Szene wie aus einem Actionfilm: Bei einem schweren Unfall am Neuen Markt überschlug sich ein Auto und geriet in Flammen. © Feuerwehr Kaufbeuren

Kaufbeuren-Neugablonz – Vergangenen Sonntag kam es früh am Morgen am Neuen Markt zu einem schweren Verkehrsunfall. Mit überhöhter Geschwindigkeit raste ein Pkw auf der Sudetenstraße in den Neuen Markt, kam rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum, überschlug sich, landete anschließend auf dem Dach und fing Feuer.

Passanten halfen den Insassen aus dem brennenden Fahrzeug, wobei sich einer der Ersthelfer verletzte. Auch die beiden Insassen waren verletzt und schienen deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen. Gegen die beiden alkoholisierten Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und Blutentnahmen durchgeführt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Darüber hinaus sind der Baum und ein Fahrrad beschädigt worden. Ob auch umliegend geparkte Fahrzeuge durch die umherfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt worden sind, muss noch abgeklärt werden.



Die Feuerwehr löschte das Unfallfahrzeug und übernahm Reinigungsarbeiten. Unfallzeugen und die Eigentümer des Fahrrads und der umliegend geparkten Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0 zu melden.