Kaufbeuren: So lief der Tänzelfest-Empfang im historischen Rathaussaal

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Zum Song „Lasciate mi cantare“ wurden Contrada-Tücher geschwenkt, wozu auch Gäste animiert wurden. © Ingrid Zasche

Kaufbeuren – Die vier Schüler, die mit ihrem „Schulmeister“ Thomas Garmatsch zur Schnitzeljagd in den historischen Rathaussaal stürmten, konnten es nicht fassen, dass dieser so voll war. Daher verlangte der Schulmeister, dass die vielen hochrangigen Gäste, die zum traditionellen Tänzelfest-Empfang vor dem Einzug von Kaiser Maximilian gekommen waren, erst einmal vorgestellt würden.

OB Stefan Bosse begrüßte also neben der Schirmherrin des Tänzelfestes, der Regierungspräsidentin von Schwaben, Barbara Schretter, viele weitere Ehrengäste. Die Geistlichkeit war zahlreich vertreten, einschließlich des evangelischen Regionalbischofs Axel Piper, der Franziskaner-Oberin Schwester Johanna Maria Höldrich, des Abtes Michael Maier von St. Severin, der Pfarrerinnen Barbara Röhm und Dorothée Stürzbecher-Schalück sowie der katholischen Pfarrer Bernhard Waltner und Thomas Hagen.

Ebenso zahlreich waren die Politiker: MdB Stephan Stracke, MdL Bernhard Pohl, MdL Franz Josef Pschierer, MdL Angelika Schorer, Landrätin Maria Rita Zinnecker, eine Reihe von Bürgermeistern der Umlandgemeinden, Landtagskandidaten von CSU, Freien Wählern und SPD, mehrere Ministerpräsidenten in der Person von Wolfgang Krebs sowie Polizeipräsidentin Schwaben Süd/West, Claudia Strößner.

Fotos: So schön war der Tänzelfest-Umzug in Kaufbeuren Fotostrecke ansehen

Dazu kamen die Delegationen der Partnerstädte Gablonz an der Neiße, Szombathely und Ferrara. Die Freundschaft zwischen der Contrada di San Giorgio und dem Tänzelfestverein kann 2023 auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken, die Contrada mit ihren Fanfaren und Fahnenschwingern ist aus dem Tänzelfestzug nicht mehr wegzudenken. Auch Bundeswehr und Feuerwehr sowie die Vertreter des Tänzelfestvereins wurden willkommen geheißen, ebenso wie Repräsentanten der Stadt, von Behörden, Banken und Firmen.

Fotos Teil II: So schön war der Tänzelfest-Umzug in Kaufbeuren Fotostrecke ansehen

Die Kinder samt „unserem italienischen Kind“ Nele lieferten bei der Schnitzeljagdfrage nach der Bedeutung der Zahl 30 zunächst einige falsche Antworten wie „in Kaufbeuren darf man nur noch Tempo 30 fahren“ oder „das Tänzelfest gibt es seit 30 Jahren“. Für Nele wurde alles hübsch ins Italienische übersetzt und diese brachte dann den entscheidenden Hinweis: „Alles Quatsch! Seit 30 Jahren nimmt die Contrada di San Giorgio am Tänzelfest teil.“ Dem OB wurde die Idee angetragen, man könne doch auch in Kaufbeurens Fußgängerzone einmal so einen Palio wie in Ferrara veranstalten „Radler dürfen auch, warum nicht Pferde?“ und alle Partnerstädte treten gegeneinander an.

Zum von Adolf von Buron (alias Christian Adolf) mit zwei Sängerinnen intonierten Song „Lasciate mi cantare“ wurden Contrada-Tücher geschwenkt, wozu auch die nächststehenden Gäste animiert wurden. Dann verteilten die Kinder als „Schnitzeljagdpreise“ Gastgeschenke.



Fotos: Abertausend Menschen beim Lagerleben-Auftakt in Kaufbeurer Altstadt Fotostrecke ansehen

In einem Grußwort wünschte Schirmherrin Schretter „reine ungetrübte Freude“ und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein (gleich hinter dem Eintrag von Ministerpräsident Dr. Markus Söder). Dafür erhielt sie von Bosse den traditionellen Zinnkaiser. Tänzelfestchef Horst Lauerwald überreichte eine von Herrn Peter, dem Nachfolger des 2021 verstorbenen Hermann Moser, gestaltete Tänzelfestkachel. Luca Sivieri, der Präsident der Contrada di San Giorgio und die italienische Delegation erhielten eine handgeschriebene Urkunde über die 30-jährige Freundschaft und „Außenminister“ Ernst Holy, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, betonte, die Partnerschaft sei eine Herzenssache.

Lesen Sie auch: Bunter Tänzelfest-Umzug mit über 1.800 Kindern