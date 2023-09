Bürgerfest Neugablonz: Sperrungen am am 10. September

Teilen

Archivbild Bürgerfest Neugablonz. © Carola Stettnisch

Kaufbeuren – Am Sonntag, 10. September 2023 findet in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr das Bürgerfest Neugablonz statt. Deshalb sind an diesem Tag ab 6 Uhr bis 20 Uhr folgende Straßen für den Verkehr komplett gesperrt: Bürgerplatz, Neuer Markt, Gablonzer Ring zwischen Sudetenstraße und Neubaugasse, Perlengasse (verkehrsberuhigter Bereich) sowie die Sudetenstraße zwischen Quergasse und Gewerbestraße. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.