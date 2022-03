Bald kann gebucht werden

Die Vorbereitungen laufen: Ab dem 12. März können die Tagesangebote in den Osterferien gebucht werden. © Kreisbote

Kaufbeuren – Winterzeit ist Stadtranderholungszeit – logischerweise noch nicht auf dem traumhaften Gelände unterhalb des Römerturms in Kemnat/Gutwillen – denn nicht nur die Eltern warten mit Hochspannung auf den Tag, an dem die begehrten Plätze für die größte Kaufbeurer Ferienfreizeit endlich gebucht werden können, sondern besonders die Kinder. Üblicherweise ist der Buchungsstart für die Ferienbetreuungsangebote von Fasching bis zu den Herbstferien bereits Ende Januar, damit die Planungssicherheit bezüglich Kinderbetreuung für die Familien gegeben ist.

Aktuell waren laut Stadtjugendring (SJR )jedoch nur die Faschingsferien buchbar. Warum das so ist, hat einen Grund – und wie so oft in diesen Tagen hat das natürlich mit Covid-19 zu tun. Über den bayerischen Jugendring wird es für die Ferienaktionen 2022 einen Fördertopf für die Ferienangebote geben, den auch der Stadtjugendring nutzen will. So werden Preissteigerungen aufgefangen und die Kosten für die Maßnahmen stabil gehalten. Der SJR hofft auf den Zuschlag für das Sonderprogramm von Kultusministerium und Bayerischem Jugendring und wird nach Bewilligung unverzüglich die Anmeldung für die Stadtranderholung und die anderen Angebote freigeben.



Schon geplant

Der Stadtjugendring plant mit einer „richtigen“ Stadtranderholung. Das heißt, die Kinder werden dieses Jahr zu Tawitko – ins Tal des verrückten Büffels aufbrechen, um in den ersten beiden Ferienwochen Tipis zu bauen und gemeinsam auf große Jagd zu gehen. Aktuell hat das Betreuer-Team schon mit den Vorbereitungen begonnen und macht voller Enthusiasmus da weiter, wo es 2020 jäh unterbrochen wurde.

Aber auch für die anderen Ferien ist gegen die Langeweile bereits vorgesorgt, so der Stadtjugendring. In den Oster-, Pfingst- und Herbstferien dürfen die jungen Wilden wieder die beiden Jugendhäuser stürmen und den Wertachpark unsicher machen. Wohingegen in den Sommerferien das „Camp-Kemnat“ auch in den Wochen drei bis sechs seine Pforten geöffnet haben wird. „Die guten Erfahrungen der letzten beiden Jahre möchten wir nicht ungenutzt lassen,“ erläutert Michael Böhm, Geschäftsführer des Stadtjugendrings: „Die Möglichkeit der naturnahen und abenteuerorientierten Gegebenheiten, die wir auf dem Gelände unter dem Römerturm und in Kemnats Wäldern vorfinden, kommen bei Kindern und Betreuern super an.“ Und so dürfen sich auch die jungen Gäste der Sommerferienbetreuungen außerhalb der Stadtranderholung auf abwechslungsreiche Tage bei Gutwillen freuen, so Böhm.





Ferienprogramm

Aber auch das Ferienprogramm darf nicht vergessen werden. „Die Vorarbeiten für die Osterferien laufen auf Hochtouren“, verrät Beate Schütz, Fachbereichsleitung beim Stadtjugendring. Die kreativen Ideen und abwechslungsreichen Aktionen versprechen für jeden Geschmack etwas. Egal ob Wandern mit dem Lama, Schleckereien beim Osterbacken, Fackelwandern, „Verbrecherjagd“ oder kreatives Gestalten das Herz erwärmen – für jeden Geschmack ist was dabei. „Besonders freut mich, dass wir auch dieses Jahr wieder tolle neue Ideen verwirklichen konnten“, ergänzt Veronika Schulz, die die Angebote plant und zusammenstellt.



Buchungsstart für die Tagesangebote des Osterferienprogramms wird Samstag, der 12. März 2022 sein.



Um auf dem Laufenden zu bleiben, lohnt sich ein regelmäßiger Besuch der Stadtjugendrings Homepage (www.sjrkf.de) – auf der Buchungsseite werden die Eltern über aktuelle Veränderungen informiert.