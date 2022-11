Städtisches Wasserwerk reagiert auf Kostensteigerungen

Für 2023 sieht das Wasserwerk Kaufbeuren eine moderate Erhöhung der Wassergrund- und Verbrauchsgebühren vor. © Krusche

Kaufbeuren – In der jüngsten Stadtratssitzung bestätigten die Kaufbeurer Stadträte ohne Gegenstimmen den Jahresabschluss des städtischen Wasserwerks und entlasteten die Werksleitung für das Jahr 2021. Ebenfalls einstimmig beschlossen sie eine Anpassung der Wassergebühren. Das Gremium folgte damit einem vorangegangenem Empfehlungsbeschluss des zuständigen Werkauschuss.

Dort hatte der Eigenbetrieb Wasserwerk über das Jahresergebnis 2021 und die durchgeführten Maßnahmen im Jahr 2022 berichtet. Auch die neu erarbeitete Gebührenordnung für 2023 war dort detailliert vorgestellt worden.



Aus Sicht des Wasserwerkes war 2021 ein ganz normales Jahr, berichtete Werkleiterin Caroline Moser. Die Wasserabgabe war mit 2,5 Millionen Kubikmetern etwas geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die bedeutendste Maßnahme war die Neuverlegung der 735 Meter langen Versorgungsleitung in der Hohen Buchleuthe zusammen mit der Schwaben Netz GmbH. An Unterhaltsmaßnahmen hatte das Wasserwerk gut einen Kilometer Rohrleitungen ersetzt. Die inzwischen von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung für 2021 wies einen Jahresgewinn von 7.800 Euro aus, der in die Rücklagen eingestellt wurde. Dem Stadtrat wurde die Empfehlung weitergeleitet, die Werkleitung zu entlasten.



Für 2022 hatte das Wasserwerk die 220 Meter lange Verstärkung der Versorgungsleitung in der Bonrieder Straße und 245 Meter in der Krokusstraße geplant, berichtete Werkleiterin Moser. Die Versorgungsleitung in der Uhlandstraße musste mit den entsprechenden Grundstücksanschlüssen erneuert werden. Die ursprünglich geplante Sanierung des Hochbehälters 7 wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, weil die Vergabeergebnisse deutlich über der Kostenberechnung lagen. Die Fortschreibung der bisher erreichten Ergebnisse bis zum Jahresende wird voraussichtlich ein positives Jahresergebnis ergeben.



Der Wirtschaftsplan für 2023 sieht vor, auf die weiter steigende Kostenseite zu reagieren. Da der Eigenbetrieb Wasserwerk keine Neuverschuldung vornehmen will, lässt sich die bisherige Gebührensituation nicht mehr halten und nach 21 Jahren sollen die Wassergebühren neu kalkuliert werden. Der dreijährige Kalkulationszeitraum läuft mit dem 31. Dezember 2022 ab, weshalb die Werkleitung eine neue Wassergebührenkalkulation für die Jahre 2023 bis 2025 erarbeitet hat und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorlegen will. Auch für die Folgejahre bis 2026 will das Wasserwerk keine Nettoneuverschuldung einplanen.



Moser stellte auch Vergleichszahlen der Wassergrund- und -verbrauchsgebühren in Bayern vor. Die neue Grundgebühr für einen Wasserzähler mit vier Kubikmeter pro Stunde liegt mit 40 Euro unter dem bayernweitem Durchschnitt von 54,73 Euro. Auch die Verbrauchsgebühr von zukünftig 0,94 Euro pro Kubikmeter liegt unter dem Bayerndurchschnitt von 1,54 Euro. Ein Gebührenvergleich von 2022 auf 2023 ergibt für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern eine Gebührenerhöhung von 20 Euro im Jahr.



Werkleiterin Moser bewertet die Unternehmenssituation insgesamt als gut. Einem Fachkräftemangel, der auch in der Wasserversorgungsbranche spürbar sei, versuche man durch eine rege Aus- und Fortbildungsstrategie zu begegnen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an den Betrieb zu binden. Der Schwerpunkt der Maßnahmenplanung liege mittelfristig auf der Erneuerung von Versorgungsleitungen.

