2022 ist wieder ein Tänzelfest geplant

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt - hier die Bürgerkinder. © Ingrid Zasche

Kaufbeuren – Die Termine für ein Tänzelfest 2022 vom 14. bis 15. Juli stehen bereits seit letztem Jahr auf der Webseite des Vereins und auch der Fuhrpark wurde im vergangenen Oktober vorsorglich auf Vordermann gebracht, entstaubt, erforderlichenfalls frisch lackiert und mit neuen Rüschen versehen (wir berichteten). Aber mit der bis jetzt bestehenden Planungsunsicherheit war noch nicht wirklich klar, ob das Fest tatsächlich wieder stattfinden kann. Seit der Tänzelfest-Facebookmeldung vom 23. Februar jedoch, dass nun ernsthafte Vorbereitungen im Gange sind, ist die Hoffnung der Kaufbeurer, ihre fünfte Jahreszeit heuer endlich wieder begehen zu können, exponential angestiegen. Der Kreisbote hat bei Tänzelfest­chef Horst Lauerwald nachgehakt, wie denn die Aktien stehen.

In der Ausschuss-Sitzung Ende Februar hat der Tänzelfestverein endgültig beschlossen, das Tänzelfest nach zwei Jahren Zwangspause wieder stattfinden zu lassen – vorbehaltlich der Situation in der Ukraine. Und obwohl die Staatsregierung die Pandemie-Auflagen für Volksfeste mittlerweile stark gelockert hat, macht Corona doch nach wie vor noch einige Einschränkungen erforderlich.



So hat die Stadt darum gebeten, die Umzüge am Sonntag und Montag um ein Drittel zu verkürzen, damit die Kinder einerseits ohne Maske laufen können, andererseits aber auch nicht zu lange bei einander stehen müssen. Für den Häfelesmarkt – wenn das Kinderfest stattfindet, was laut Tänzelfestchef Lauerwald „zu 90 Prozent sicher ist“ – gelten derzeit die Auflagen wie für Wochenmärkte: Nur die Verkäufer müssen Masken tragen. Für das Lagerleben liegen ebenfalls schon fast alle Genehmigungen vor. Da es sich größtenteils um eine Freiluftveranstaltung handelt, gilt die Gastronomie-Regel „Maskenpflicht bis zum Platz“. Lediglich für die Läger in Innenräumen wie Kellern ist noch zu klären, welche Regeln zur Anwendung kommen.



Auch mit dem Festwirt fanden Gespräche statt: Es gebe – mit den Regeln für Märkte von 2021 – von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Gesundheitsminister Klaus Holetschek grünes Licht. Für den Rummelplatz im Freien sei möglicherweise bis zum Juli sogar nur noch Maskentragen vorgeschrieben, vielleicht brauche man dann lediglich noch für das Bierzelt eine 3G-Kontrolle.



Ein echtes Problem sei noch die Unterbringung der Gastkapellen, berichtete Lauerwald. Diese hätten in der Vergangenheit bei der Bundeswehr Übernachtungsmöglichkeiten gefunden, nachdem die Hotels sie nicht mehr aufnehmen wollten, „weil se beim Lagerleben recht saufet und beim Heimkommen nachts randalieret“. Bei der Bundeswehr herrsche jedoch jetzt wegen des Ukrainekrieges ein Aufnahmestop für Gäste – man solle in acht Wochen noch einmal nachfragen.



Die lange Pause sei auch insofern kritisch, weil es zwei Jahre lang keine Biedermeierkinder (zwischen fünf und sieben Jahren) gegeben habe und somit in den ersten Klassen kein „Tänzelfesterfahrener Nachwuchs“ vorhanden sei. „Im Grunde fangen wir wieder ganz von vorne an“, sagte Horst Lauerwald. Außerdem sei noch bis nach den Osterferien abzuwarten, ob dann klassenübergreifende Tanzproben für die Tänze im Rondell zulässig sind. Derzeit dürfen nur Kinder aus einer Klasse zusammenkommen.



Ein „Bauernmädchen“ verteilt Blumen beim Tänzelfest. © Ingrid Zasche

Derzeit arbeitet der Verein an einer Broschüre für die Schulen, mit der den Kindern die einzelnen Kostüme in Wort und Bild vorgestellt werden sollen. „Die Kleinsten wissen ja nach zwei Jahren ohne Tänzelfest überhaupt nicht, wofür sie sich bewerben können“, meinte Rosi Lauerwald, die First-Lady des Tänzelfestvereins.



Auch die Tänzelfestknabenkapelle (TKK) steht in den Startlöchern: „Die sind richtig ausgehungert. Wir haben Kinder dabei, die haben noch nie einen Auftritt in Uniform erlebt“, sagt Tänzelfest-Vorstandsmitglied Irmgard Ernszt. Da fehle langsam die Motivation und es bestehe die Gefahr, dass einige abspringen. Außerdem brauche man für das Proben auch ein Ziel. Daher habe man jetzt für Samstag, 2. April, um 19 Uhr wieder ein Frühjahrskonzert im Stadtsaal angesetzt. Da nur 70 Prozent Auslastung gestattet sind, erhalten TKK-Eltern bevorzugt Tickets. Die übrigen Karten gibt es nur an der Abendkasse. Die dann gültigen Regeln werden etwa 14 Tage vorher bekannt gegeben. Auch das Muttertagskonzert beim Heinzelmanstift soll stattfinden. Und selbstverständlich wird die TKK auch beim Tänzelfest spielen.



Trotz aller Schwierigkeiten freut sich der gesamte Tänzelfestverein mindestens so sehr wie die Kaufbeurer, dass es dieses Jahr wieder ein Tänzelfest geben soll. Jetzt werden wieder mit voller Kraft Kandidaten für die Sprechrollen gesucht, Pferde besorgt und Reitkurse organisiert, natürlich alles unter den jeweils aktuell gültigen Coronaregeln. Jedenfalls können Eltern ihre Kinder unbesorgt für das Tänzelfest 2022 anmelden, es wird alles für die Sicherheit getan, was nur irgend möglich ist.