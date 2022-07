Viel los beim Tänzelfest in Kaufbeuren

Von: Kai Lorenz

Teilen

Wegen des Tänzelfest-Umzugs wird die Innenstadt am Wochenende und am kommenden Montag zeitweise gesperrt. © Archiv/Zasche

Kaufbeuren – Am Wochenende ist viel los. Der Grund: Das Tänzelfest. Am Donnerstagabend (nach Redaktionsschluss) wurde es feierlich eröffnet und am Freitag rief das historische Lagerleben seine Besucher in die Altstadt. Zahlreiche Absperrungen sorgen dabei für einen Puffer zwischen Straßenverkehr und Besuchern. Das aber führt zu erheblichen Behinderungen.

Wie Polizeihauptkommissar Stefan Horend mitteilt, ist die gesamte Innenstadt wegen des Tänzelfest-Umzugs am Sonntag, 17. Juli, und am Montag, 18. Juli, jeweils von 12 Uhr bis circa 17 Uhr gesperrt. Daher muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Umleitung erfolgt großräumig um die Innenstadt und ist ausgeschildert. Die Polizei bittet darum, die auf der Umleitungsstrecke aufgestellten Halteverbote unbedingt zu beachten. Abgestellte Fahrzeuge, die den Umzug behindern, müssen abgeschleppt werden.



Das Parkhaus im Rathaus ist während der ganzen Zeit der Sperrung nicht erreichbar. Andere Parkhäuser können ohne Einschränkung genutzt werden, so Horend.