Tänzelfest-Landsknechtstrommler läuten Jubiläumsjahr ein

Teilen

Den Startschuss für ihr Jubiläumsjahr gaben die Tänzelfest-Landsknechtstrommler auf der Burg Parsberg. © Markus Holy

Kaufbeuren - Ende Mai fand auf der Burg Parsberg (Oberpfalz) zum elften Mal das „Spectaculum Nordgavia“ statt. Bei dem historischen Fest mit Lagerleben und Markt wirkten dieses Jahr auch die Tänzelfest-Landsknechtstrommler aus Kaufbeuren mit.

Bereits seit einigen Wochen proben die Landsknechtstrommler für die kommende Saison, bei der neben dem Tänzelfest auch das Ruethenfest in Landsberg, die Kaltenberger Ritterspiele und der Oktoberfestumzug auf dem Programm stehen.

Mit dem Fest in der Oberpfalz läuteten die Tänzelfest-Landsknechtstrommler ihr Jubiläumsjahr ein. Seit 30 Jahren gibt es den Verein bereits und auch heuer stehen die Zeichen auf Wachstum: Insgesamt neun neue Mitglieder begrüßte der Verein, davon allein sieben Trommler. Insgesamt hat der Verein nun über 70 Mitglieder im Alter zwischen 18 und 55.

Als nächstes Highlight steht am Sonntag, 9. Juli, um 20.30 Uhr die Serenade am Wertachstrand an. Diese führen die Tänzelfest-Landsknechtstrommler gemeinsam mit dem Musikverein Harmonie Oberbeuren im Tänzelfest-Rondell auf. Der Eintritt ist frei, die Trommler freuen sich aber über Spenden.