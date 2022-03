Einen Neuanfang wagen

Von: Martina Staudinger

Mit dem neuen Vorstand des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung soll im Tierheim Beckstetten Ruhe einkehren © Martina Staudinger

Kaufbeuren/Ostallgäu – Die stürmischen Zeiten des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung sollen mit einem neu gewählten Vorstand nun endgültig der Vergangenheit angehören. Wie berichtet, wagt der Verein nach der Mitgliederversammlung in der vergangen Woche in Mauerstetten einen Neuanfang. Gelingen soll dies mit Harald Eberhard an der Spitze.

Eberhard wurde bei zwei Enthaltungen einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Vereins mit dem angeschlossenen Tierheim Beckstetten gewählt. Der 63-jährige Augsburger engagiert sich seit dem Jahr 2020 im Tierheim Beckstetten, nachdem er aufgehört hatte zu arbeiten und seine Frau verstorben war. Sie habe ihm noch das Versprechen abgenommen, sich um das Tierheim zu kümmern. Und das habe er von Beginn an getan. „Ich war begeistert von der Einrichtung und ging unbedarft an die Sache heran“, sagte er den Mitgliedern bei seiner Vorstellung. Er habe nämlich anfangs nichts von den Problemen unter dem ehemaligen Ersten Vorsitzenden, der das Amt bis August 2018 innehatte, gewusst. Neben seinem Ehrenamt als Schatzmeister der Bayernpartei im Bezirksverband Schwaben und als Kreisvorsitzender der Verbände Augsburg und Augsburg Stadt soll seine ganze Aufmerksamkeit nun dem Verein und den Tieren gehören. Er habe das Tierheim genau unter die Lupe genommen: „Das Hauptübel ist die Tratscherei. Die wird es bei mir nicht mehr geben“. Vielmehr solle in Zukunft nur eine Stimme nach außen gelangen, nachdem man intern einen Konsens gefunden habe. Ferner möchte er die Zusammenarbeit mit umliegenden Tierheimen stärken und durch Gespräche Lösungen und Kompromisse mit den Gegnern finden. „Ich bin überzeugt, dass ich einiges bewegen kann, denn ich werde meine ganze Kraft hier hineinstecken“, so Eberhard.



Wahlleiter Bernhard Pohl richtete nach der Wahl seinen Dank an alle scheidenden Vorstandsmitglieder, die die Vergangenheit aufarbeiten mussten. Eine gewisse Kontinuität bleibt jedoch mit einigen Personen, die dem Vorstand weiterhin erhalten bleiben, wofür sich Mauerstettens Bürgermeister Armin Holderried als Kassenprüfer dankbar zeigte.



Wegen öffentlicher Anfeindungen stellten sich die bisherige Kassiererin Ute Kittel sowie Schriftführerin Eva Appelt und ihre Stellvertreterin Karin Donath nicht mehr zur Wahl. Bei der Mitgliederversammlung wurde nochmals unterstrichen, wie sehr diese Kritik von außen an die Substanz ging und die drei Frauen kurz davor standen, das Handtuch zu werfen. Nur für die Tiere, die für sie an erster Stelle stünden, hätten sie durchgehalten. „Wir sind auch nur Menschen“, sagte der wiedergewählte Zweite Vorsitzende Klaus Dieter Kittel. Die alten wie neuen Vorstandsmitglieder seien allesamt berufstätig und übten ihre Funktionen ehrenamtlich aus. „Wir machen das Beste daraus, aber die Leute danken es einem nicht.“



Vier Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte sowie zwei Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst bilden die Personaldecke im Tierheim. „Wir sind notorisch unterbesetzt“, monierte Tierheimleiter Axel Nees. Weil oft kritisiert würde, dass das Tierheim telefonisch schwer zu erreichen sei, will man an der Erreichbarkeit arbeiten, versicherte Eberhard. „Axel kann nicht ständig ans Telefon gehen, wenn er bei den Tieren ist“, sprang Kittel dem Tierheimleiter in die Bresche. Weitere Vorhaben bestehen zum Beispiel darin, die Fassade auf der Nordseite zu streichen, ein Carport für das Auto zu errichten, die Gartenzwinger neu zu bauen und einen Zaun auf dem Parkplatz zur Bahnlinie aufzustellen. Einige Umlandgemeinden im Einzugsbereich sollen noch dazu gebracht werden, das Tierheim finanziell zu unterstützen, denn von 38 Gemeinden zahlen mit 25 nicht alle eine Fundtierpauschale. Und auch wenn nicht alles rosig ist, habe man in den zurückliegenden Jahren seit der letzten Wahl doch einiges erreicht – trotz Corona. So wurde laut Kittel beispielsweise die Zufahrt zum Tierheim durch die Gemeinde geteert, Fenster und Türen wurden erneuert, ein eigenes Reich für Nager geschaffen, der Hunde-Innenbereich gefliest und die Freigängerkatzen bekamen ein eigenes Reich in einem beheizten Raum. Darüber hinaus sei ein größeres Augenmerk auf die Social Media-Präsenz gelegt worden, so Kittel. Nachdem dem Verein durch die Veruntreuung der Gelder durch den ehemaligen Vorsitzenden ein Schaden von über 135.000 Euro entstanden war, sei er froh, dass dem Verein durch den Zivilprozess 122.500 Euro Entschädigung und zusätzlich rund 13.000 Euro Prozesskosten zugesprochen worden waren.

Neuwahlen Vorstand:

Erster Vorsitzender: Harald Eberhard

Zweiter Vorsitzender: Klaus Dieter Kittel

Kassiererin: Tina Kaulartz

Stellvertretende Kassiererin: Helga Plott

Schriftführerin: Lianne Pfaffenbauer

Stellvertretender Schriftführer: Thomas Pfaffenbauer

Beirat:

Dieter Brückel, Andrea Müller Hölzel, Alexander Siebierski, Gertrud Auster, Sigrid Kammerlander und Elisabeth-Maria Schönberger

Kassenprüfung:

Armin Holderried und Stefanie Wirth